44 yaşındaki esnaf evinde ölü bulundu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ve adli incelemelerin ardından netlik kazanacak. Komşular ve yakın çevresi, A.Y.'yi sorumlu ve kendi halinde bir esnaf olarak tanımlıyor. Olayın meydana geldiği Sakızköy Caddesi sakinleri, yaşanan duruma büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Emniyet güçleri, olay yerinde detaylı inceleme yaparken, A.Y.'nin sosyal çevresi ve ailesi ile görüşmeler gerçekleştirildi. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve olayla ilgili tüm ihtimallerin değerlendirildiğini bildirdi. Olayın kesin nedeni, adli tıp raporunun tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyurulacak. İlçe halkı, yaşanan trajik gelişme karşısında derin üzüntü yaşarken, yetkililer vatandaşları spekülasyonlardan uzak durmaları konusunda uyardı.