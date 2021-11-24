444 0 333 Neyin Numarası ve Kime Ait? 4440375 Nolu Telefon Nerenin Numarası?

Bilinmeyen telefon numaraları her zaman akıllarda soru işareti bırakmaktadır. Genel olarak bu çağrılar kurum ve kuruluşlar tarafından kampanya ve tekliflerden vatandaşları haberdar etmek için gelir. 444 0 333 nolu telefon numarasının kime ait olduğu da bu noktada en çok araştırılan konulardan birisi olarak dikkat çekmektedir. 444 0 333 neyin numarası ve kime ait sorusu da akıllar gelir. Peki, 4440333 nerenin numarası? 444 0 333 neyin numarası ve kime ait?
444 0 333 Neyin Numarası?
Kurum ve kuruluşlardan gelen çağrıları birçoğumuz nereye ait olduğunu bilmediğimiz için açmak istemeyiz ya da açmadan önce araştırmalar yaparız. 444 0 333 numarasının kime ait olduğu konusunda da çok sık araştırmalar yapılmaktadır.
444 0 333 nolu telefon numarası GARANTİ BBVA'ya aittir.
4440333 Nerenin Numarası Ve Kime Ait?
Eğer yukarıda belirttiğimiz telefon numarasından arandıysanız Garanti BBVA müşteri hizmetleri size ulaşmaya çalışmış demektir.
444 0 333 Numarası Neden Arar?
444 0 333 nolu telefonundan gelen çağrılar çeşitli nedenlerden dolayı olabilir. Genel olarak Garanti Bankası'nın sizlere sunacağı bir teklif doğrultusunda aranabilirsiniz. Ayrıca ödenmemiş kredi kartı borcunuz varsa operatör tarafından hatırlatma yapılmak amacıyla da sizlere aramalar gerçekleştirilebilir.
444 0 333 Numarasından Hangi İşlemler Yapılır?
Garanti Bankası müşteri hizmetlerine 444 0 333 telefon numarasından bağlanarak birçok işleminizi şubeye gitmeye gerek kalmadan gerçekleştirebilirsiniz. Kredi kartı borcu öğrenme, kredi kartı şifresi değiştirme ya da banka kartı şifresi yenileme vb işlemleri müşteri hizmetleri aracılığıyla yapabilirsiniz. O işlemler Garanti Bankası'nın resmi internet sitesinde şöyle belirtilmiştir;
Hesap Açılışları
Vadeli ve Vadesiz TL/Döviz Hesabı
Birikimli Mevduat Hesabı
Yatırım Hesabı
Yatırım İşlemleri
A ve B tipi Yatırım Fonu
Birikimli Mevduat Hesabı
Döviz Alış/Satış İşlemleri
Ödemeler
Otomatik Düzenli Ödemeleri
Bağış İşlemleri
SGK Ödemeleri
HGS/OGS Başvurusu
Fatura İşlemleri
Fatura Görüntüleme
Tesisat No ile Borç Ödeme
Otomatik Sözleşmeli Fatura Girişi
Sözleşmeli Fatura Ödemesi
Kart İşlemleri
Kredi Kartı Ekstre, Dönem İçi Harcamalar ve Açık Provizyon İşlemleri
Kredi Kartı Bağlı Hesap, Ödeme Haftası, Ekstre Adresi Değişiklikleri
Faksla Ekstre Gönderimi Talepleri
Paracard Hesaba Bağlama/Çıkarma, Kart İptal Yeni Kart Talep İşlemleri
Garanti Kredi Kartı Borç Ödemeleri*
Nakit Avans İşlemleri
Sanal Kart ve Sanal Kredi Kartı, Bonus ve Miles&Smiles Sanal Kredi
Kayıp-Çalıntı Bildirimleri, Kredi Kartı Sorunları
Hesap/Kart Bloke İşlemleri
Diğer Banka Kredi Kartları Borç Ödemeleri
Vergi İşlemleri
Motorlu Taşıt Vergisi
Döviz Alım-Satımı
Dijital Bankacılık Özel Kurlarıyla
Şifre Al İşlemleri
Bireysel Kredi Başvurusu
Avans Hesap Başvurusu
Bilgi Hizmetleri
Bakiye ve Hesap Hareketleri
Kredi Kartı Borcu ve Ekstre Bilgileri
Fon ve Fon Emir Sorgulama
Tüketici Kredisi Bilgileri
Fatura ve Otomatik Ödeme Görüntüleme
Genel Bilgiler
Yatırım Fonu Fiyatları
İşlem Komisyonları / Limitleri / Saatleri