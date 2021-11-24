444 0 333 Neyin Numarası ve Kime Ait? 4440375 Nolu Telefon Nerenin Numarası?

Bilinmeyen telefon numaraları her zaman akıllarda soru işareti bırakmaktadır. Genel olarak bu çağrılar kurum ve kuruluşlar tarafından kampanya ve tekliflerden vatandaşları haberdar etmek için gelir. 444 0 333 nolu telefon numarasının kime ait olduğu da bu noktada en çok araştırılan konulardan birisi olarak dikkat çekmektedir. 444 0 333 neyin numarası ve kime ait sorusu da akıllar gelir. Peki, 4440333 nerenin numarası? 444 0 333 neyin numarası ve kime ait?

444 0 333 Neyin Numarası?

Kurum ve kuruluşlardan gelen çağrıları birçoğumuz nereye ait olduğunu bilmediğimiz için açmak istemeyiz ya da açmadan önce araştırmalar yaparız. 444 0 333 numarasının kime ait olduğu konusunda da çok sık araştırmalar yapılmaktadır.

444 0 333 nolu telefon numarası GARANTİ BBVA'ya aittir.

4440333 Nerenin Numarası Ve Kime Ait?

Eğer yukarıda belirttiğimiz telefon numarasından arandıysanız Garanti BBVA müşteri hizmetleri size ulaşmaya çalışmış demektir.

444 0 333 Numarası Neden Arar?

444 0 333 nolu telefonundan gelen çağrılar çeşitli nedenlerden dolayı olabilir. Genel olarak Garanti Bankası'nın sizlere sunacağı bir teklif doğrultusunda aranabilirsiniz. Ayrıca ödenmemiş kredi kartı borcunuz varsa operatör tarafından hatırlatma yapılmak amacıyla da sizlere aramalar gerçekleştirilebilir.

444 0 333 Numarasından Hangi İşlemler Yapılır?

Garanti Bankası müşteri hizmetlerine 444 0 333 telefon numarasından bağlanarak birçok işleminizi şubeye gitmeye gerek kalmadan gerçekleştirebilirsiniz. Kredi kartı borcu öğrenme, kredi kartı şifresi değiştirme ya da banka kartı şifresi yenileme vb işlemleri müşteri hizmetleri aracılığıyla yapabilirsiniz. O işlemler Garanti Bankası'nın resmi internet sitesinde şöyle belirtilmiştir;

Hesap Açılışları

Vadeli ve Vadesiz TL/Döviz Hesabı

Birikimli Mevduat Hesabı

Yatırım Hesabı

Yatırım İşlemleri

A ve B tipi Yatırım Fonu

Birikimli Mevduat Hesabı

Döviz Alış/Satış İşlemleri

Ödemeler

Otomatik Düzenli Ödemeleri

Bağış İşlemleri

SGK Ödemeleri

HGS/OGS Başvurusu

Fatura İşlemleri

Fatura Görüntüleme

Tesisat No ile Borç Ödeme

Otomatik Sözleşmeli Fatura Girişi

Sözleşmeli Fatura Ödemesi

Kart İşlemleri

Kredi Kartı Ekstre, Dönem İçi Harcamalar ve Açık Provizyon İşlemleri

Kredi Kartı Bağlı Hesap, Ödeme Haftası, Ekstre Adresi Değişiklikleri

Faksla Ekstre Gönderimi Talepleri

Paracard Hesaba Bağlama/Çıkarma, Kart İptal Yeni Kart Talep İşlemleri

Garanti Kredi Kartı Borç Ödemeleri*

Nakit Avans İşlemleri

Sanal Kart ve Sanal Kredi Kartı, Bonus ve Miles&Smiles Sanal Kredi

Kayıp-Çalıntı Bildirimleri, Kredi Kartı Sorunları

Hesap/Kart Bloke İşlemleri

Diğer Banka Kredi Kartları Borç Ödemeleri

Vergi İşlemleri

Motorlu Taşıt Vergisi

Döviz Alım-Satımı

Dijital Bankacılık Özel Kurlarıyla

Şifre Al İşlemleri

Bireysel Kredi Başvurusu

Avans Hesap Başvurusu

Bilgi Hizmetleri

Bakiye ve Hesap Hareketleri

Kredi Kartı Borcu ve Ekstre Bilgileri

Fon ve Fon Emir Sorgulama

Tüketici Kredisi Bilgileri

Fatura ve Otomatik Ödeme Görüntüleme

Genel Bilgiler

Yatırım Fonu Fiyatları

İşlem Komisyonları / Limitleri / Saatleri