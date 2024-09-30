447 Nerenin Kodu? +447 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Telefonuna yurt dışından çağrı gelen bireyler bu aramanın nereden yapıldığını öğrenmek için numaranın başındaki telefon kodunun hangi ülkeye ait olduğunu bilmesi gerekir. Arayan numaranın başında 447 kodu varsa doğal olarak aranan kimse 447 nerenin kodu, neresi, hangi ülkeye ait sorularına yanıt aramaktadır.

447 Nerenin Kodu?

Yurt dışından gelen arama veya mesajlarda yazan numaranın nereden, hangi ülkeden olduğunu öğrenmek için numaranın başındaki kodların ait oldukları ülkeyi bilmek gerekmektedir. Telefonuna gelen aramada uluslararası koddan sonra 447 kodu bulunuyorsa bu arama Türkmenistan'ın Sayat isimli bir ilçesinden yapılmaktadır. Telefonuna 447 kodlu bir numaradan mesaj ya da arama gelen bireyler bilmelidir ki arayan numara Türkmenistan ülkesinin Sayat ilçesine aittir.

+447 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Türkmenistan'ın Lebap şehrinin bir ilçesi olan Sayat'ın alan kodu +447'dir. Telefonuna gelen aramada ve mesajların gönderildiği numarada ülke kodundan sonra +447 kodu varsa o numara Sayat'a aittir. Eğer ki başka bir ülkeden Sayat'taki bir hat aranacak ise ülke telefon kodundan sonra +447 kodu tuşlanmalıdır.