46 Nerenin Kodu? +46 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Uluslararası telefon bağlantılarında numaraların başında ait oldukları ülkeye ait telefon kodları vardır. Bireyler farklı bir ülkenin telefon kodunu genellikle kendilerine gelen arama ve mesajlardan dolayı merak etmektedir. Bu konuda 46 nerenin kodu sorusu da gündeme gelmektedir. Telefonuna 46 kodlu bir numaradan mesaj, arama gelen bireyler +46 neresi ve hangi ülkeye ait sorularına cevap aramaktadır.

46 Nerenin Kodu?

Bir Kuzey Avrupa ülkesi olan İsveç resmi ismiyle İsveç Krallığı'nın uluslararası telefon kodu 46'dır. Telefonunuza en başında +46 kodu bulunan bir numaradan mesaj ya da çağrı gelen bireyler bilmelidir ki bu çağrı ve mesajlar İsveç'e ait bir numaradan gelmektedir. Sadece gelen arama yahut mesajlarda değil İsveç'e ait bir hatta çağrı veya mesaj gönderileceği zaman numaranın en başında +46 kodu tuşlanmalıdır.

+46 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Her ülkenin uluslararası telefon görüşmelerinde kullandığı bir telefon kodu vardır. 46'da bu kodlardan biridir ve İsveç'e aittir. Başında +46 kodu olan numaralardan gelen çağrı ve mesajlar İsveç'e ait bir sabit veya GSM hattından gönderilmiştir.