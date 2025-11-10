Haberler Yaşam Haberleri 47 bin lira ceza yiyen fenomen boyozcu canlı yayında takipçilerinden para istedi!
İzmir’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, Ataberk Doğan isimli fenomen yayıncı, kalabalık bir grupla birlikte seyyar simit arabasıyla satış yapan kişinin yanına geldi. Burada 20 adet boyoz ve birkaç bardak çay içen Doğan’ın fenomen boyozcu Baran Çanakkale’ye “Hesabı fazla fazla yaz, eksik olmasın, hepsini bizden al” demesi üzerine 7 bin TL hesap ödemesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Söz konusu olaya ilişkin Ticaret Bakanlığı Baran Çanakkale’ye 47 bin 490 lira idari para cezası uygulamıştı. Baran Çanakkale kesilen cezayı ödeyebilmek için Tiktok’ta canlı yayın açarak takipçilerinden para istedi. Fenomen boyozcu Baran Çanakkale, "Yayındaki herkes 13 TL gönderirse borcum kapanıyor” dedi.

İzmir'de geçtiğimiz günlerde Ataberk Doğan isimli yayıncının yayın esnasında yaşadığı olay sosyal medyada büyük tepkilere yol açmıştı. Doğan, İzmir'deki fenomen boyozcu Baran Çanakkale'den aldığı 20 boyoz ve birkaç bardak çay için 7 bin TL hesap ödedi. Durumun sosyal mecralarda yayılması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçmişti. Söz konusu olaya ilişkin Ticaret Bakanlığı devreye girerek Çanakkale'ye 47 bin 490 lira idari para cezası uygulamıştı.

TAKİPÇİLERİNDEN PARA İSTEDİ

Baran Çanakkale 47 bin 490 liralık idari para cezasını ödeyebilmek için Tiktok'ta canlı yayın açarak takipçilerinden para istedi. Fenomen boyozcu Baran Çanakkale, "Yayındaki herkes 13 TL gönderirse borcum kapanıyor" dedi. Canlı yayın sırasında Çanakkale'nin etrafındakiler ise bu duruma güldü. Canlı yayında gülüşme sesleri duyuldu. Çanakkale daha sonra 'her gelen 15 lira bahşiş atsın' dedi.

