47 bin lira ceza yiyen fenomen boyozcu canlı yayında takipçilerinden para istedi!

İzmir'de geçtiğimiz günlerde Ataberk Doğan isimli yayıncının yayın esnasında yaşadığı olay sosyal medyada büyük tepkilere yol açmıştı. Doğan, İzmir'deki fenomen boyozcu Baran Çanakkale'den aldığı 20 boyoz ve birkaç bardak çay için 7 bin TL hesap ödedi. Durumun sosyal mecralarda yayılması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçmişti. Söz konusu olaya ilişkin Ticaret Bakanlığı devreye girerek Çanakkale'ye 47 bin 490 lira idari para cezası uygulamıştı.

TAKİPÇİLERİNDEN PARA İSTEDİ

Baran Çanakkale 47 bin 490 liralık idari para cezasını ödeyebilmek için Tiktok'ta canlı yayın açarak takipçilerinden para istedi. Fenomen boyozcu Baran Çanakkale, "Yayındaki herkes 13 TL gönderirse borcum kapanıyor" dedi. Canlı yayın sırasında Çanakkale'nin etrafındakiler ise bu duruma güldü. Canlı yayında gülüşme sesleri duyuldu. Çanakkale daha sonra 'her gelen 15 lira bahşiş atsın' dedi.