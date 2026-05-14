Haberler Yaşam Haberleri 47 ilde DEAŞ operasyonu
Giriş Tarihi: 14.05.2026

47 ilde DEAŞ operasyonu

SENA UYANER SENA UYANER
47 ilde DEAŞ operasyonu
  • ABONE OL
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bilecik, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat olmak üzere 47 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucunda 324 şüpheli yakalanırken 1 adet tabanca, 4 adet tüfek, 122 adet fişek, yaklaşık 9 milyon 679 bin 750 lira değerinde finansal varlık ile örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için yılın 365 günü, gece gündüz demeden operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz" dedi.

#DEAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
47 ilde DEAŞ operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA