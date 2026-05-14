47 ilde DEAŞ operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bilecik, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat olmak üzere 47 ilde DEAŞ
terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucunda 324 şüpheli yakalanırken 1 adet tabanca, 4 adet tüfek, 122 adet fişek, yaklaşık 9 milyon 679 bin 750 lira değerinde finansal varlık ile örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için yılın 365 günü, gece gündüz demeden operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz" dedi.