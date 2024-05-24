47/1-B Trafik Cezası Nedir? 47/1-B Trafik Cezası Neden Yazılır, Ne Kadar ve Kaç TL?

Yollar, her gün milyonlarca insanın ve aracın hareket ettiği karmaşık bir sistemdir. Bu sistemin düzgün ve güvenli bir şekilde işlemesi için, herkesin uyması gereken bir dizi kural vardır. Trafik kuralları ve cezaları, bu kuralların uygulanmasını sağlamak ve kazaları önlemek için hayati önem taşır. Sürücüler tarafından sıkça merak edilen 47/1-B trafik cezası nedir, neden yazılır, ne kadar ve kaç TL konu başlıkları dikkat çekmektedir.

47/1-B Trafik Cezası Nedir ve Neden Yazılır?

47/1-B trafik cezası, sürücünün kırmızı ışıkta geçmesi durumunda yazılır. Kırmızı ışık, tüm araçların ve yayaların durmasını emreder. Bu kurala uymamak, kazalara yol açabilecek en tehlikeli trafik ihlallerinden biridir.

47/1-B Trafik Cezası Ne Kadar?

2024 yılı için 47/1-B trafik cezası 1.506 TL'dir. Bu ceza, ihlalin ilk 15 gün içinde ödenmesi halinde %25 indirim ile 1.129,50 TL'ye düşer.

47/1-B Trafik Cezası Kaç Puan?

47/1-B trafik cezası 20 ceza puanına sahiptir. Bu puanlar, sürücünün ehliyet puanlarına işlenir.

47/1-B Trafik Cezasına İtiraz Nasıl Edilir?

47/1-B trafik cezasına, tebligatın 15 gün içinde ilgili trafik şubeye veya sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtirazda, cezanın iptali veya indirilmesi istenebilir.

47/1-B Trafik Cezasından Nasıl Kaçınılabilir?

47/1-B trafik cezasından kaçınmak için, kırmızı ışıklarda mutlaka durmak ve her zaman dikkatli olmak gerekir. Ayrıca, trafik işaret ve kurallarına uymak da kazaları önlemenin en önemli yollarındandır.

47/1-B Trafik Cezası Hakkında Bilinmesi Gerekenler: