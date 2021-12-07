Haberler Yaşam Haberleri 47/1-c trafik cezası nedir? 47/1-c trafik ceza maddesi tutarı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 7.12.2021 10:27 Son Güncelleme: 7.12.2021 10:27

47/1-c trafik cezası nedir? 47/1-c trafik ceza maddesi tutarı ne kadar, kaç TL?

47/1-c trafik cezası nedir? 47/1-c trafik ceza maddesi tutarı ne kadar, kaç TL?

Trafikte can ve mal güvenliğini korumak için çeşitli kurallar kanunda yer almıştır. Bu kurallara belirli kodlar verilerek sistemde de büyük kolaylık sağlamıştır. O maddelerden biri de 47/1-c trafik cezası kodudur. Eğer 47/1-c trafik cezası aldıysanız kurallardan birini ihlal etmişsiniz demektir. 47/1-c trafik cezası nedir? Bu konuya değineceğiz. 47/1-c trafik ceza maddesi tutarı ne kadar? İşte detaylar…

47/1-c trafik cezası kanunda yer aldığı maddeye göre, sürücülerin trafik işaret levhalarına uymaması sonucunda yapılan cezai işlemdir. Bu madde Kara Yolları Trafik Kanunu'nda yer almaktadır. Yani trafik levhalarına ve cihazlarına uyulmaması yasaktır. Bu kuralı çiğneyen sürücüye hem ceza yazılır hem de ceza puanı verilir.

47/1-c TRAFİK CEZASI MADDESİ

47/1-c trafik cezası Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak, yasaktır. "Trafik işaret ve kurallarına uyma zorunluluğu" başlıklı 47. Maddesine istinaden 47/1-c maddesinden cezai işlem uygulanır.

47/1-c TRAFİK CEZASI TUTARI

Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak, 47/1-c trafik cezası 144 TL idari trafik para cezası ile cezalandırılmaktadır. 47/1-c trafik cezası tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi durumun da %25 indirim ile 108 TL ödenmektedir. 20 ceza puanı da sürücünün sürücü belgesine işlenir.

47/1-c CEZASINA İTİRAZ

47/1-c trafik cezasına itiraz için Sulh Ceza Hakimliklerine şahsen müracaat etmeniz gereklidir.

  • 47/1-c trafik cezasına neden itiraz ettiğinizi belirten Sulh Ceza Hakimliklerine sunulmak üzere dilekçe,
  • 47/1-c trafik cezası fotokopisi,
  • 47/1-c trafik cezası tebligatı fotokopisi,
  • Ruhsat fotokopisi,
  • Kimlik fotokopisi,
  • Ehliyet fotokopisi,
  • Varsa haklı olduğunuzu belirten somut delilinizi gösteren ek dokümanlar.

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47/1-c trafik cezası nedir? 47/1-c trafik ceza maddesi tutarı ne kadar, kaç TL?
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