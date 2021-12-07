47/1-c trafik cezası nedir? 47/1-c trafik ceza maddesi tutarı ne kadar, kaç TL?

47/1-c trafik cezası kanunda yer aldığı maddeye göre, sürücülerin trafik işaret levhalarına uymaması sonucunda yapılan cezai işlemdir. Bu madde Kara Yolları Trafik Kanunu'nda yer almaktadır. Yani trafik levhalarına ve cihazlarına uyulmaması yasaktır. Bu kuralı çiğneyen sürücüye hem ceza yazılır hem de ceza puanı verilir.

47/1-c TRAFİK CEZASI MADDESİ

47/1-c trafik cezası Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak, yasaktır. "Trafik işaret ve kurallarına uyma zorunluluğu" başlıklı 47. Maddesine istinaden 47/1-c maddesinden cezai işlem uygulanır.

47/1-c TRAFİK CEZASI TUTARI

Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak, 47/1-c trafik cezası 144 TL idari trafik para cezası ile cezalandırılmaktadır. 47/1-c trafik cezası tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi durumun da %25 indirim ile 108 TL ödenmektedir. 20 ceza puanı da sürücünün sürücü belgesine işlenir.

47/1-c CEZASINA İTİRAZ

47/1-c trafik cezasına itiraz için Sulh Ceza Hakimliklerine şahsen müracaat etmeniz gereklidir.