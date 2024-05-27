47/1-C Trafik Cezası Nedir? 47/1-C Trafik Cezası Neden Yazılır, Ne Kadar ve Kaç TL?

Güvenli ve düzenli bir trafik akışı için trafik kurallarına uymak hepimizin sorumluluğudur. Bu kurallar, sadece yetkililer tarafından cezalandırılmamak için değil, aynı zamanda kendi can ve mal güvenliğimiz, diğer sürücülerin ve yayaların güvenliği için de gereklidir. Trafik cezaları, bu kurallara uymayanlara caydırıcılık sağlayarak kazaları ve can kayıplarını önlemeyi amaçlamaktadır. Bu cezalardan biri olan 47/1-C trafik cezası nedir, neden yazılır ve ne kadar konularını bilirsek trafikte daha güvenli oluruz.

47/1-C Trafik Cezası Nedir ve Neden Yazılır?

47/1-C trafik cezası, trafik işaretlerine, levhalara ve cihazlarına uymamak nedeniyle sürücülere uygulanan bir yaptırımdır. Bu ceza, trafik güvenliğini tehlikeye atabilecek ve kazalara yol açabilecek önemli bir ihlali kapsar.

47/1-C trafik cezası, sürücülerin aşağıdaki durumlarda trafik işaretlerine, levhalara ve cihazlarına uymaması halinde yazılır:

Dur işaretine uymamak: Duraklamaya mecbur olunan kavşaklarda, dur işaretleri bulunan kavşaklarda veya yayaların geçiş hakkı bulunan yerlerde durmamak.

Geçit işaretine uymamak: Yayalara geçiş hakkı veren zebra çizgileri veya yaya geçitlerinde durmamak veya yayalara öncelik vermemek.

Yasaklama işaretine uymamak: Giriş veya dönüşleri yasaklayan, park etmeyi yasaklayan veya belirli araçlara girişleri yasaklayan işaretlere uymamak.

Uyarı işaretine uymamak: Tehlikeli virajlar, daralmalar, yol çalışmaları gibi tehlikeli yol durumlarını gösteren uyarı işaretlerine dikkat etmemek.

Trafik ışıklarına uymamak: Kırmızı ışıkta geçmek veya sarı ışıkta dikkatli geçmemek.

47/1-C Trafik Cezası Ne Kadar?

2024 yılı için 47/1-C trafik cezası 690 Türk Lirası'dır. Bu ceza, ihlalin işlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde ödenmezse gecikme zammı da eklenerek tahsil edilir. Ayrıca, 47/1-C trafik cezasına 20 ceza puanı da uygulanır. Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 2 ay süre ile geri alınır.

47/1-C Trafik Cezasından Nasıl Kaçınılır?

47/1-C trafik cezasından kaçınmak için sürücülerin trafik işaretlerine, levhalara ve cihazlara uyması ve trafik kurallarına riayet etmesi çok önemlidir. Sürücüler, her zaman dikkatli ve tedbirli bir şekilde araç kullanmalı, trafik işaretlerine ve levhalara uymalı ve diğer sürücülere ve yayalara karşı saygılı davranmalıdır.

47/1-C Trafik Cezasına İtiraz Hakkı

Sürücüler, 47/1-C trafik cezasına karşı itiraz etme hakkına sahiptir. Ceza tebligatını aldıktan sonra 30 gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz dilekçesi verebilirler. Mahkeme, itirazı değerlendirdikten sonra karara varır.

Unutmayın! Trafik kurallarına uymak, hem kendi can güvenliğiniz hem de diğer insanların can güvenliği için çok önemlidir. 47/1-C trafik cezası gibi cezaları almamak için trafik işaretlerine, levhalara ve cihazlara uyun ve kurallara riayet edin.