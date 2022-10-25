Haberler Yaşam Haberleri 48 Nerenin Plakası? 48 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 16:49 Son Güncelleme: 25.10.2022 16:49

48 Nerenin Plakası? 48 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

1’den 81’e kadar Türkiye’deki tüm iller için tanımlanan plaka kodları, özellikle şehirler arası yolculuklarda farklı bir kod numarası ile karşılaşması halinde merak ediliyor. Bu bağlamda en çok merak edilip araştırılan plaka kodlarından bir tanesi de 48 plaka kodu. Bir taşıtın resmi kurumlar tarafından tanınıp sorumluluk sahibi kişi hakkında bilgiye erişilmesine imkan tanıyan plaka, söz konusu taşıtın trafiğe çıkabileceğini gösteren araçtır. 48 plaka kodu nerenin, hangi ilin?

48 Nerenin Plakası? 48 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Trafikte seyir halindeyken ya da sokakta park halinde duran pek çok taşıtın araç plakası ile karşılaşırız. Türkiye'de plaka kodları şehirlerin alfabetik sıralamasına göre belirlenmiştir. Zonguldak'a kadar sıralanan illerin plaka kodları 67'de biterken daha sonradan il statüsüne geçen ilçelerin plaka kodları sırayla devam etmiştir. Bu bağlamda plaka kodları merak edilip araştırılıyor. Peki, 48 nerenin plakası? İşte detaylar…

48 PLAKA NERENİN KODU?

48 plaka kodu Muğla iline aittir. Muğla'ya kayıtlı araçların plaka kodları 48 ile başlar.

46 Nerenin Plakası? 46 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait? 47 Nerenin Plakası? 47 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

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48 Nerenin Plakası? 48 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
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