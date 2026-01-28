480 kişi onu arıyor

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kayıp 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç'ı (45) arama çalışmaları 6'ncı günde de sürüyor. Kılıç'ı, sis ve soğuk havanın etkili olduğu bölgede 480 kişilik ekip arıyor. Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Şeyhmus Kılıç, 21 Ocak'ta sabah saatlerinde uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet Kılıç'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti. Eşini burada da bulamayan Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine 22 Ocak'ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Nimet Kılıç'ın, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.