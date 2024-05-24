48/5 Trafik Cezası Nedir? 48/5 Trafik Cezası Neden Yazılır, Ne Kadar ve Kaç TL?

Toplum düzeninin sağlanması açısından belirli kanun ve kurallar bütünü, devlet tarafından, kolluk kuvvetleri aracılığı ile uygulanmaktadır. Pek çok alanda kolluk kuvvetlerince yapılan denetimlerden birisi de, trafik ve araç sürücüleri için geçerlidir. Bu denetimlerden en önemlilerinden biri ise yine Trafik Kanunu'nda belirtildiği üzere, 48/5 trafik cezası olmaktadır. 48/5 trafik cezası nedir, neden yazılır sorusunun merak edilmesinin yanı sıra, bu ceza ne kadar ve kaç tl ise, uygulanan bu cezalar o kadar caydırıcı olmaktadır.

48/5 Trafik Cezası Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri tarafından her gün, yurdun dört bir yanında, toplum düzeni ve huzuru için sayısız denetimler yapılmaktadır. Bu denetimlerden en önemlisi olarak, alkol denetimi kabul edilmektedir. Bunun sebebi, sürücülerin alkollü vaziyette araç kullanmalarının önüne geçmektir. Alkollü bir sürücü hem kendi malına ve canına karşı, hem de diğer vatandaşların mallarına ve en önemlisi de canlarına karşı birer tehlike unsuru haline gelmektedir.

Bu denetimlere bağlı olarak, eğer sürücü alkolmetreye göre alkollü çıkarsa, Trafik Kanunu içerisinde yer alan 48/5 trafik cezasına çarptırılır. Akabinde, 48/5 trafik cezası yazıldıktan sonra ise, ehliyete trafik polisleri tarafından el koyulur ve sürücü 6 ay boyunca hem ehliyetinden hem de trafikten 6 ay süre men edilir.

48/5 Trafik Cezası Neden Yazılır?

48/5 trafik cezası, araç sürücülerinin, trafik polisleri tarafından alkolmetre ile yaptıkları denetim sonucunda; alkollü çıkmaları halinde yazılmaktadır. Buna bağlı olarak, bir araç sürücüsü eğer alkolmetrede yüksek promilde ise; Karayolları'nın 2918 Sayılı Trafik Kanunu içerisinde belirtilen 48/5 maddesi gereğince, net bir biçimde trafikten men ve ehliyete el konulma cezalarına çarptırılır.

48/5 Trafik Cezası Ne Kadar ve Kaç TL?

48/5 maddesi gereğince trafik cezası; 2024 senesinde; ilk yakalanmada 6.439 TL, ikinci defa yakalanmada ise 8.075 TL olarak belirlenmiştir. Bu ceza miktarlarının yanı sıra, cezalı sürücü ilk yakalanmadan sonra eğer cezayı 15 gün içerisinde ödeyecekse %25 indirim ile 4.829,25 TL ödeyebilecektir ve benzer şekilde, ikinci yakalanmadan sonra eğer ceza 15 gün içerisinde ödenirse, yine %25 indirimle, 6.056,25 TL ödeme yapılabilecektir.