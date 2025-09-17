Haberler Yaşam Haberleri 49 ilde tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu: 115 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 17.9.2025 08:16

49 ilde tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu: 115 şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 115 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tefecilik, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet gibi çok sayıda suçtan soruşturma kapsamında olduğu öğrenildi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
49 ilde tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu: 115 şüpheli yakalandı

Adana'dan Düzce'ye kadar 49 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Planlı ve projeli çalışmaların ardından bu sabah düğmeye basıldı. Operasyonda yakalanan şüphelilerin, tefecilik ve nitelikli dolandırıcılığın yanı sıra kamu kurumlarını zarara uğratmak, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, zimmet ve irtikap gibi suçlara karıştıkları belirlendi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAPSAMDA
Yakalanan şüpheliler hakkında ayrıca vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik ve parada sahtecilik suçlarından da işlem yapıldığı bildirildi.

SAVCILIKLAR SORUŞTURMA BAŞLATTI
Gözaltına alınan 115 şüpheliyle ilgili savcılıklarca soruşturma başlatıldı. Emniyet birimleri tarafından yürütülen operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz durmadan duraksamadan suç ve suçlularla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
49 ilde tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu: 115 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz