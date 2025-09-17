49 ilde tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu: 115 şüpheli yakalandı

Adana'dan Düzce'ye kadar 49 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Planlı ve projeli çalışmaların ardından bu sabah düğmeye basıldı. Operasyonda yakalanan şüphelilerin, tefecilik ve nitelikli dolandırıcılığın yanı sıra kamu kurumlarını zarara uğratmak, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, zimmet ve irtikap gibi suçlara karıştıkları belirlendi.





ÇOK SAYIDA SUÇ KAPSAMDA

Yakalanan şüpheliler hakkında ayrıca vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik ve parada sahtecilik suçlarından da işlem yapıldığı bildirildi.



SAVCILIKLAR SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gözaltına alınan 115 şüpheliyle ilgili savcılıklarca soruşturma başlatıldı. Emniyet birimleri tarafından yürütülen operasyonların devam ettiği öğrenildi.





Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz durmadan duraksamadan suç ve suçlularla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.