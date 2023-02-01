Haberler Yaşam Haberleri 498’inci kuş türü Karabaşlı Çulha
Giriş Tarihi: 2.2.2023

498’inci kuş türü Karabaşlı Çulha

498’inci kuş türü Karabaşlı Çulha
Kuzeydoğa Derneği'nin, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı Köyü'ndeki Aras Nehri Kuş Cenneti'nde kuş halkalama ve araştırma çalışmaları devam ediyor. Iğdır'da tespit edilen karabaşlı çulha kuşu, Türkiye'nin 498. türü olarak kayıtlara geçti. KuzeyDoğa Derneği Başkanı, Koç ve UTAH üniversiteleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu'nun, karabaşlı çulha kuşuyla ilgili hazırladığı makale, dünyanın yaban hayatı açısından en önemli bilimsel dergileri arasında yer alan Zoology in The Middle East'da yayınlandı. Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, "Bu kuş türü, eBird kayıtlarına baktığımız zaman teknik olarak Türkiye'nin en ender kuş türü oldu. Çünkü Türkiye'de kaydedilmiş 498 kuş türü arasında, dünyada en az kaydı olan ve 48 kez görülen karabaşlı çulha kuşu var" dedi. AA

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul Havalimanı için "Dünyanın en iyisidir" diyen ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medyada linç edildi
Son dakika! Başkan Erdoğan: Menderes'i astılar şimdi sloganını çalıyorlar
Bolu Dağı Tüneli’ndeki kazanın görüntüsü ortaya çıktı! Acı haber geldi: İstanbul yolu kapandı!
SON DAKİKA! Kılıçdaroğlu "Ben Kemal geliyorum" demişti! CHP'li Tanrıkulu 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
Cezaevlerinde kapsamlı değişiklik
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Afyonkarahisar Dinar'da korkutan deprem
Almanya'da çocuklara eşcinsellik dayatması!
Son dakika haberi: Galatasaray geriden geldi 3 puanı kaptı! Icardi yıldızlaştı Aslan güldü...
N’aber muhafazakâr
ARKADAŞINA GÖNDER
498’inci kuş türü Karabaşlı Çulha
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA