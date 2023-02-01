498’inci kuş türü Karabaşlı Çulha

Kuzeydoğa Derneği'nin, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı Köyü'ndeki Aras Nehri Kuş Cenneti'nde kuş halkalama ve araştırma çalışmaları devam ediyor. Iğdır'da tespit edilen karabaşlı çulha kuşu, Türkiye'nin 498. türü olarak kayıtlara geçti. KuzeyDoğa Derneği Başkanı, Koç ve UTAH üniversiteleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu'nun, karabaşlı çulha kuşuyla ilgili hazırladığı makale, dünyanın yaban hayatı açısından en önemli bilimsel dergileri arasında yer alan Zoology in The Middle East'da yayınlandı. Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, "Bu kuş türü, eBird kayıtlarına baktığımız zaman teknik olarak Türkiye'nin en ender kuş türü oldu. Çünkü Türkiye'de kaydedilmiş 498 kuş türü arasında, dünyada en az kaydı olan ve 48 kez görülen karabaşlı çulha kuşu var" dedi. AA