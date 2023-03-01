4D İşçi Nedir? 4D Kamu İşçileri Kimlerdir, Kimleri Kapsar ve Hangi Kanuna Tabidir?

4D işçi nedir ve kimleri kapsar soruları bu konuya dahil olan işçiler tarafından merak edilmektedir. 4D işçi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin D fıkrasından yola çıkarak kadroya alınan işçileri kapsamaktadır. Bu işçiler 4A, 4B ve 4C kanunlarında belirtilen alanların dışında kalanlar olarakta söylenebilir. Bu konunun ayrıntıları yazının devamında yer almaktadır. Aynı zamanda özlük hakları ve çalışma koşullarını içeren 4587 sayılı iş kanunu ve 657 sayılı kanunda hangi kanuna tabi sorusunun cevabını vermektedir.
2018 yılında taşerondan kadroya alınan çalışanları kapsayan bir terimdir. Kadro oldukça geniş çaplı bir alana sahiptir. Kanun yoluyla işçi kadrosu, özellikleri, özlük hakları belirlenmektedir. 4A, 4B ve 4C kanunlarının dışında kalan çalışanları kapsamaktadır. A, B, C kanunları ve bunların dışında kalan 4D çalışanları ile detaylı bilgiye yazının devamında yer verilmektedir.
4D çalışanları; A, B ve C kanunların da belirtilenlerden ayrı olan, bunlarla alakalı olayları gereğince tahsis edilen, sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçilerle mevsimlik, kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili konuya göre geçici iş pozisyonlarında 6 aydan kısa zamanda olmak üzere çalıştırılan geçici kişilerdir. D işçileri A ve B işçilerine göre daha az özlük haklarına sahiptir çünkü bunlar sözleşmeli işçilerdir.
4D kamu işçileri kimlerdir sorusunu cevaplamadan önce 4A, 4B ve 4C işçilerinin de kapsamını bilmek gerekmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır;
4/D kapsamında çalışan işçiler hakkında 657 Sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu işçiler, 4857 Sayılı İş Kanunu Hükümlerine tabidir. Bu kanunlarla 4D işçilerine tanınan özlük hakları aşağıda sıralanmaktadır;
4857 Sayılı Kanunun 25'nci maddesinde sıralanan haller oluştuğunda kişi işten çıkarılabilir. Bu haklar aşağıda sıralanmıştır.