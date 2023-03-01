4D İşçi Nedir? 4D Kamu İşçileri Kimlerdir, Kimleri Kapsar ve Hangi Kanuna Tabidir?

4D işçi nedir ve kimleri kapsar soruları bu konuya dahil olan işçiler tarafından merak edilmektedir. 4D işçi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin D fıkrasından yola çıkarak kadroya alınan işçileri kapsamaktadır. Bu işçiler 4A, 4B ve 4C kanunlarında belirtilen alanların dışında kalanlar olarakta söylenebilir. Bu konunun ayrıntıları yazının devamında yer almaktadır. Aynı zamanda özlük hakları ve çalışma koşullarını içeren 4587 sayılı iş kanunu ve 657 sayılı kanunda hangi kanuna tabi sorusunun cevabını vermektedir.

4D İşçi Nedir?

2018 yılında taşerondan kadroya alınan çalışanları kapsayan bir terimdir. Kadro oldukça geniş çaplı bir alana sahiptir. Kanun yoluyla işçi kadrosu, özellikleri, özlük hakları belirlenmektedir. 4A, 4B ve 4C kanunlarının dışında kalan çalışanları kapsamaktadır. A, B, C kanunları ve bunların dışında kalan 4D çalışanları ile detaylı bilgiye yazının devamında yer verilmektedir.

4D Kamu İşçileri Kimlerdir ve Hangi Kanuna Tabidir?

4D çalışanları; A, B ve C kanunların da belirtilenlerden ayrı olan, bunlarla alakalı olayları gereğince tahsis edilen, sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçilerle mevsimlik, kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili konuya göre geçici iş pozisyonlarında 6 aydan kısa zamanda olmak üzere çalıştırılan geçici kişilerdir. D işçileri A ve B işçilerine göre daha az özlük haklarına sahiptir çünkü bunlar sözleşmeli işçilerdir.

4D kamu işçileri kimlerdir sorusunu cevaplamadan önce 4A, 4B ve 4C işçilerinin de kapsamını bilmek gerekmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır;

4A isçileri; eski uygulamada SSK'ya prim ödeyenler, yani herhangi bir iş yerinde sözleşmeli işçi olarak çalışanlardır.

4B işçileri; eski uygulamada BAĞ-KUR'a prim ödeyenler, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardır.

4C işçileri; eski uygulamada Emekli Sandığı'na bağlı, devlet memurlarıdır. Bir yıldan kısa süreli ya da mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının açıklamalarına dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

4D işçileri ise; geçici işte çalışan işçi sözleşmesinin süreli olarak yapıldığı yalnızca kısıtlı haklara sahip sürekli işçilerle de çalışabilen geçici işçi kadrosu demektir. Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan sürekli işçiler ve belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan mevsimlik (6 aya kadar çalışan) işçilerdir.

4/D kapsamında çalışan işçiler hakkında 657 Sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu işçiler, 4857 Sayılı İş Kanunu Hükümlerine tabidir. Bu kanunlarla 4D işçilerine tanınan özlük hakları aşağıda sıralanmaktadır;

Yıllık ücret izin hakkı vardır

Kıdem tazminatı alabilmektedirler

Haftalık çalışma saatleri belirlidir

Kadınlara doğum izni hakkı verilmektedir

İzin haklarında mazeret izni de yer almaktadır

Erkek olan işçiler baba olduğunda 5 gün boyunca ücretli izin kullanabilmektedirler

Vefat durumunda ölüm izni alınmaktadır

İşçilerin engelli çocuğu varsa izin kullanabilmektedir

4857 Sayılı Kanunun 25'nci maddesinde sıralanan haller oluştuğunda kişi işten çıkarılabilir. Bu haklar aşağıda sıralanmıştır.