Haberler Yaşam Haberleri 4D İşçi Nedir? 4D Kamu İşçileri Kimlerdir, Kimleri Kapsar ve Hangi Kanuna Tabidir?
Giriş Tarihi: 1.3.2023 11:41 Son Güncelleme: 1.3.2023 11:41

4D İşçi Nedir? 4D Kamu İşçileri Kimlerdir, Kimleri Kapsar ve Hangi Kanuna Tabidir?

4D işçi nedir ve 4D nedir soruları çalışanlar tarafından merak edilmektedir. 2018 yılında taşerondan kadroya alınan çalışanların hepsi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin D fıkrası baz alınarak kadroya alınmaktadır. Bu nedenle tüm kamu kurumlarında taşerondan kadroya alınan çalışanlar bu maddeye tabidir. Bu noktada 4D işçileri kimlerdir sorusu yanıt bulur. Peki 4D kamu işçileri hangi kanuna tabidir, kimleri kapsar? İşte ayrıntılı açıklaması.

4D İşçi Nedir? 4D Kamu İşçileri Kimlerdir, Kimleri Kapsar ve Hangi Kanuna Tabidir?

4D işçi nedir ve kimleri kapsar soruları bu konuya dahil olan işçiler tarafından merak edilmektedir. 4D işçi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin D fıkrasından yola çıkarak kadroya alınan işçileri kapsamaktadır. Bu işçiler 4A, 4B ve 4C kanunlarında belirtilen alanların dışında kalanlar olarakta söylenebilir. Bu konunun ayrıntıları yazının devamında yer almaktadır. Aynı zamanda özlük hakları ve çalışma koşullarını içeren 4587 sayılı iş kanunu ve 657 sayılı kanunda hangi kanuna tabi sorusunun cevabını vermektedir.

4D İşçi Nedir?

2018 yılında taşerondan kadroya alınan çalışanları kapsayan bir terimdir. Kadro oldukça geniş çaplı bir alana sahiptir. Kanun yoluyla işçi kadrosu, özellikleri, özlük hakları belirlenmektedir. 4A, 4B ve 4C kanunlarının dışında kalan çalışanları kapsamaktadır. A, B, C kanunları ve bunların dışında kalan 4D çalışanları ile detaylı bilgiye yazının devamında yer verilmektedir.

4D Kamu İşçileri Kimlerdir ve Hangi Kanuna Tabidir?

4D çalışanları; A, B ve C kanunların da belirtilenlerden ayrı olan, bunlarla alakalı olayları gereğince tahsis edilen, sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçilerle mevsimlik, kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili konuya göre geçici iş pozisyonlarında 6 aydan kısa zamanda olmak üzere çalıştırılan geçici kişilerdir. D işçileri A ve B işçilerine göre daha az özlük haklarına sahiptir çünkü bunlar sözleşmeli işçilerdir.

4D kamu işçileri kimlerdir sorusunu cevaplamadan önce 4A, 4B ve 4C işçilerinin de kapsamını bilmek gerekmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır;

  • 4A isçileri; eski uygulamada SSK'ya prim ödeyenler, yani herhangi bir iş yerinde sözleşmeli işçi olarak çalışanlardır.
  • 4B işçileri; eski uygulamada BAĞ-KUR'a prim ödeyenler, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardır.
  • 4C işçileri; eski uygulamada Emekli Sandığı'na bağlı, devlet memurlarıdır. Bir yıldan kısa süreli ya da mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının açıklamalarına dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.
  • 4D işçileri ise; geçici işte çalışan işçi sözleşmesinin süreli olarak yapıldığı yalnızca kısıtlı haklara sahip sürekli işçilerle de çalışabilen geçici işçi kadrosu demektir. Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan sürekli işçiler ve belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan mevsimlik (6 aya kadar çalışan) işçilerdir.

4/D kapsamında çalışan işçiler hakkında 657 Sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu işçiler, 4857 Sayılı İş Kanunu Hükümlerine tabidir. Bu kanunlarla 4D işçilerine tanınan özlük hakları aşağıda sıralanmaktadır;

  • Yıllık ücret izin hakkı vardır
  • Kıdem tazminatı alabilmektedirler
  • Haftalık çalışma saatleri belirlidir
  • Kadınlara doğum izni hakkı verilmektedir
  • İzin haklarında mazeret izni de yer almaktadır
  • Erkek olan işçiler baba olduğunda 5 gün boyunca ücretli izin kullanabilmektedirler
  • Vefat durumunda ölüm izni alınmaktadır
  • İşçilerin engelli çocuğu varsa izin kullanabilmektedir

4857 Sayılı Kanunun 25'nci maddesinde sıralanan haller oluştuğunda kişi işten çıkarılabilir. Bu haklar aşağıda sıralanmıştır.

  • Sağlık sebepleri (belirlenen işe gelmeme süresinin aşılması),
  • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymama (güveni kötüye kullanma, verilen sorumluklara uymama vb.)
  • Zorlayıcı sebepler
  • Gözaltı veya tutukluluk

EN ÇOK OKUNANLAR

Mansur Yavaş'tan şartlı yardım skandalı! Lise hazırlayıp taleplerini sunmuş
İstanbul'da deprem paniği: O ile göç başladı...
Bakanlıktan dev izolatör hamlesi
SON DAKİKA: Hatay'da yeni deprem! AFAD duyurdu...
Akşener pes etti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bil de konuş
Tezahürat budur, hadi söyle!
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nden İYİ Partili Turhan Çömez'in iftiralarına yanıt: İzah edilebilir tarafı yok
Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'da riskli binalar belirlenen alanlara taşınacak
ARKADAŞINA GÖNDER
4D İşçi Nedir? 4D Kamu İşçileri Kimlerdir, Kimleri Kapsar ve Hangi Kanuna Tabidir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA