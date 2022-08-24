Haberler Yaşam Haberleri 4N1K oyuncuları kimler? 4N1K konusu nedir, nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 24.8.2022 14:08

4N1K oyuncuları kimler? 4N1K konusu nedir, nerede çekildi?

Sevilen gençlik yapımı 4N1K konusu ve oyuncu kadrosu ile gündemdeki yerini aldı. ATV film kuşağında yer alan yapım gençlik hikayesine odaklanıyor. 2016 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Deniz Coşkun oturuyor. 4N1K oyuncuları arasında oldukça popüler isimler yer alıyor. Peki, 4N1K filmi nerede çekildi? İşte yanıtlar…

4N1K oyuncuları kimler? 4N1K konusu nedir, nerede çekildi?

4N1K konusu ile 5 kişilik bir arkadaş grubuna odaklanıyor. Bir gençlik seri filmi olan yapım yayınlandığı tarihten bu yana ilgiyle izleniyor. 4N1K oyuncuları arasında Burak Yörük ve Gözde Mutluer gibi isimler yer alıyor. Peki, 4N1K filmi nerede çekildi, hangi ilçede? İşte yanıtlar…

4N1K KONUSU

Yaprak, beri yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, çocukluktan beri arkadaş olan 5 kişilik gruptaki tek kızdır. Ali, Sinan, Gökhan ve Oğuz'un yanında adeta bir erkek gibi büyüyen genç kız Yaprak, Barış ile tanışınca bambaşka bir dünyaya adım atar. Yaşıtı genç kızların dünyasını ve kendisini daha iyi tanıması gerekmektedir ve bu nedenle Yaprak zor bir seçim yapma aşamasına gelecektir.

4N1K OYUNCULARI

Gözde Mutluer Yaprak Ayvaz

Hasan Denizyaran Ali Tekelioğlu

Burak Yörük Barış Ozansoy (Sırık)

Sina Özer Gökhan Karademir

Buse Narcı Merve

Cemrehan Karakaş Oğuz Ünal

Berke Bük Tuna

Turan Cihan Şimşek Sinan Yorulmaz

Tolga Deniz Hakan Çamkıran

Deniz Özerman Melike

Ümit Erdim Tekin

Bülent Alkış Okul Müdürü Rüştü

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4N1K oyuncuları kimler? 4N1K konusu nedir, nerede çekildi?
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