4N1K oyuncuları kimler? 4N1K konusu nedir, nerede çekildi?

4N1K KONUSU

Yaprak, beri yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, çocukluktan beri arkadaş olan 5 kişilik gruptaki tek kızdır. Ali, Sinan, Gökhan ve Oğuz'un yanında adeta bir erkek gibi büyüyen genç kız Yaprak, Barış ile tanışınca bambaşka bir dünyaya adım atar. Yaşıtı genç kızların dünyasını ve kendisini daha iyi tanıması gerekmektedir ve bu nedenle Yaprak zor bir seçim yapma aşamasına gelecektir.