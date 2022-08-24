4N1K oyuncuları kimler? 4N1K konusu nedir, nerede çekildi?

4N1K konusu ile 5 kişilik bir arkadaş grubuna odaklanıyor. Bir gençlik seri filmi olan yapım yayınlandığı tarihten bu yana ilgiyle izleniyor. 4N1K oyuncuları arasında Burak Yörük ve Gözde Mutluer gibi isimler yer alıyor. Peki, 4N1K filmi nerede çekildi, hangi ilçede? İşte yanıtlar…
4N1K KONUSU
Yaprak, beri yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, çocukluktan beri arkadaş olan 5 kişilik gruptaki tek kızdır. Ali, Sinan, Gökhan ve Oğuz'un yanında adeta bir erkek gibi büyüyen genç kız Yaprak, Barış ile tanışınca bambaşka bir dünyaya adım atar. Yaşıtı genç kızların dünyasını ve kendisini daha iyi tanıması gerekmektedir ve bu nedenle Yaprak zor bir seçim yapma aşamasına gelecektir.
4N1K OYUNCULARI
Gözde Mutluer Yaprak Ayvaz
Hasan Denizyaran Ali Tekelioğlu
Burak Yörük Barış Ozansoy (Sırık)
Sina Özer Gökhan Karademir
Buse Narcı Merve
Cemrehan Karakaş Oğuz Ünal
Berke Bük Tuna
Turan Cihan Şimşek Sinan Yorulmaz
Tolga Deniz Hakan Çamkıran
Deniz Özerman Melike
Ümit Erdim Tekin
Bülent Alkış Okul Müdürü Rüştü