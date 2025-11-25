4’üncü kattan düşerek hayatını kaybetmişti: Genç kızın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı... “Uğruna savaşılacak kadın değilmişim”

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kız öğrenci yurdunda kalan Mizgin Ertekin (20), kaldığı yurdun 4'üncü katından düşerek ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi doğumlu Ertekin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından İstanbul'da defnedildi.

OLAYIN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Ertekin'in son dönemde psikolojik sorunlar yaşadığı ve olay sırasında arkadaşıyla konuştuğu öğrenildi. Arkadaşının lavaboya gitmesinin ardından pencereye yöneldiği ve ardından kendisini aşağıya attığı iddia edildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Genç kızın, hayatını kaybetmeden bir gün önce sosyal medya hesabından, "Uğruna savaşılacak bir kadın değilmişim. Çiçek de alınmaz bana, bir çiçek konulur mezarıma, o da bana kokmaz" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.