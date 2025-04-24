4WD ve AWD Kilidi Ne Anlama Gelir? AWD ve 4WD Kilidi Açık Ne Demek?

Karlı bir sabah işe gitmek üzere aracınıza bindiğinizde, gösterge panelinde parlayan küçük bir "LOCK" simgesi dikkat çekebilir. Belki de aracı çamura sapladığınızda bastığınız bir tuş, buna sebep olmuş olabilir. İşte bu tür anlarda devreye giren AWD ve 4WD kilitleme sistemleri, teknolojinin sunduğu en güçlü çekiş desteklerinden biridir AWD kilidi ne anlama gelir, AWD ve 4WD kilidi açık ne demek sorularına ek olarak yanlış zamanda kullanıldığında, bu sistemler faydadan çok zarara dönüşebileceğini söyleyebiliriz.

4WD ve AWD Kilidi Ne Anlama Gelir?

Araçlarda bulunan AWD (All-Wheel Drive) ve 4WD (Four-Wheel Drive) sistemleri, farklı çekiş sistemleri olsa da benzer bir amacı paylaşır: Tekerleklere gücü iletmek ve tutuşu artırmak. Ancak standart çalışmaları çoğunlukla otomatik olarak gerçekleşir ve sistem yalnızca ihtiyaç duyulan tekerleklere güç gönderir.

Fakat bazı durumlarda, tüm tekerleklere eşit güç verilmesi gerekebilir. İşte bu noktada devreye "kilit" (lock) sistemi girer. AWD veya 4WD sisteminde "kilit açık" (lock engaged) olduğunda, araç gücü ön ve arka aksa sabit şekilde dağıtır. Bu, özellikle kar, buz, kum veya çamur gibi düşük tutuşlu yüzeylerde aracı saplanmaktan veya kaymaktan korur.

AWD ve 4WD Kilidi Açık Ne Demek?

4WD sistemlerinde "kilidi açmak" aslında sistemi devreye almak anlamına gelir. Bu mod, dört tekerleğin tamamına eşit güç aktarılmasını sağlar. Normalde 4WD sistemler belirli koşullarda (örneğin 4H veya 4L gibi modlarda) kullanılmak üzere ayarlanmıştır. Eğer 4WD kilidi açıksa, bu:

Aracın sabit dört çeker modda çalıştığını,

Ön ve arka akslar arasında diferansiyelin geçici olarak kapatıldığını,

Her iki aksın da senkronize çalışarak çekişin artırıldığını gösterir.

Bu mod, kaygan zeminlerde oldukça etkilidir ancak kuru ve düz yollarda kullanılması önerilmez. Çünkü tekerlekler arasındaki doğal hız farkı ortadan kalktığında, sistem zorlanabilir ve araca zarar verebilir.

AWD sistemleri normalde dinamik çalışır; yani sistem gücü ihtiyaca göre dağıtır. Ancak bazı araçlarda "AWD LOCK" ya da benzer bir buton veya mod bulunur. Bu özellik aktif edildiğinde, AWD sistemi artık otomatik değil, sabit çalışmaya başlar. AWD kilidi açıkken:

Sistem, ön ve arka akslara sabit tork uygular.

Zorlu yol koşullarında patinaj riskini azaltır.

Özellikle karlı, çamurlu veya yokuşlu zeminlerde güvenli sürüş sağlar.

Düşük hızlarda daha etkilidir, yüksek hızda kullanımı önerilmez.

Bu mod, şehir içi kuru asfalt gibi standart zeminlerde gereksizdir ve sürüş konforunu olumsuz etkileyebilir.