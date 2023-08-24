5 30 Motor Yağı Hangi Araçlarda Kullanılır? 5W 30 Motor Yağı Hangi Motorlarda Kullanılır?

Yüksek performanslı tüm motorlara uygun olan 5 30 motor yağı hangi araçlarda kullanılır öğrenilmesinde yarar vardır. En çok tercih edilen yağlar, değişik hava koşullarına uyum sağlayanlardır. 5W 30 ise sıcak ve soğuk havalarda kullanılabilecek ince bir yapıya sahiptir. Düşük emisyonlu motorlara yöneliktir ve üstün performans sağlar. 5W 30 motor yağı hangi motorlarda kullanılır ve özellikleri neler olduğu ise bazıları tarafından araştırılan hususlardır.

5 30 Motor Yağı Hangi Araçlarda Kullanılır?

Her araca düzenli olarak bakım yaptırmak şarttır. Böylece motorun ve parçalarının ne durumda olduğunu anlamak mümkündür. Tercih edilen tür ve katedilen kilometre baz alınarak motor yağının senede en az bir kez değiştirilmesi gerekir. Bunun için doğru olanın seçildiğinden emin olunmalıdır. 5W 30 ise dizel ve benzinli araçlar için idealdir. Euro 5 segmentindeki tüm araçlarda rahatlıkla kullanılabilir ve hatta bazı Euro 4 motorları için de uygun olabilir. Dizel partikül filtresine sahip araçlar, muhakkak 5W 30 DPF motor yağı kullanmalıdır. Aksi takdirde, partikül filtresi zamanla tıkanır. Bu yağ, egzoz emisyon değerini de büyük ölçüde düşürür. Motor ömrünü uzatmaya ve performansı artırmaya yardımcı olur. Sentetik olduğundan dolayı motor parçalarını daha iyi kaplar ve uzun süreli koruma sağlar. Sürtünme sonucu oluşan aşınmaları en aza indirir.

5W 30 Motor Yağı Özellikleri Neler?

Dört mevsim kullanıma uygun olan 5W30 tam sentetik motor yağı, sahip olduğu özellikleri sayesinde yağ ve yakıt tüketimini minimuma indirir. Ek olarak, motoru meydana getiren parçalara anında nüfuz ederek her tarafını kaplar. Böylece aşınmaya ve donmaya karşı koruma sağlar. 5W 30 motor yağının özellikleri ise şunlardır:

Yoğunluk: 0.863 kg/L

Parlama Noktası: 206°C

Akma Noktası: - 39°C

Kinematik Viskozite (40°C): 55.7 mm2/s

Kinematik Viskozite (100°C): 9.56 mm2/s

Viskozite İndeksi: 155