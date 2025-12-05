5 Aralık ne günü, neden kutlanıyor? İşte 5 Aralık 2025 tarihinin anlamı ve önemi

Her gün takvimlerde önemli bir tarihi olaya ya da uluslararası bir kutlamaya işaret eder. 5 Aralık da, özellikle Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Birleşmiş Milletler (BM) takvimine göre büyük önem taşıyan birkaç özel günü barındırıyor. Bu özel günler, toplumsal hafızayı diri tutmak ve önemli değerlerin altını çizmek açısından büyük bir role sahiptir. İşte bu anlamlı güne dair tüm detaylar.