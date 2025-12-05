Haberler Yaşam Haberleri 5 Aralık ne günü, neden kutlanıyor? İşte 5 Aralık 2025 tarihinin anlamı ve önemi
Giriş Tarihi: 5.12.2025 01:34

5 Aralık ne günü, neden kutlanıyor? İşte 5 Aralık 2025 tarihinin anlamı ve önemi

Takvimler 5 Aralık 2025 Cuma gününü gösteriyor. Bu tarih, dünya ve Türkiye tarihi açısından önemli olaylara ev sahipliği yaparken, aynı zamanda uluslararası düzeyde farkındalık yaratmayı amaçlayan özel günleri de içeriyor. 5 Aralık ne günü? İşte Dünya Gönüllüler Günü'nden, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişine kadar bu anlamlı günde kutlanan tüm özel günler ve tarihi olaylar:

Her gün takvimlerde önemli bir tarihi olaya ya da uluslararası bir kutlamaya işaret eder. 5 Aralık da, özellikle Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Birleşmiş Milletler (BM) takvimine göre büyük önem taşıyan birkaç özel günü barındırıyor. Bu özel günler, toplumsal hafızayı diri tutmak ve önemli değerlerin altını çizmek açısından büyük bir role sahiptir. İşte bu anlamlı güne dair tüm detaylar.

5 ARALIK NE GÜNÜ?

5 Aralık, Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından en önemli ve gurur verici günlerden biridir:

5 Aralık 1934 tarihinde, Türkiye'de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Bu kapsamda 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanıyor.

5 ARALIK NEDEN KUTLANIYOR?

5 Aralık, uluslararası takvimde de çok özel bir yere sahiptir:

Uluslararası Gönüllüler Günü (International Volunteer Day): Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1985 yılında ilan edilen bu gün, gönüllülük çalışmalarının önemini vurgulamak ve gönüllü çabaları teşvik etmek amacıyla kutlanmaktadır.

Öte yandan 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü olarak da son yıllarda kutlanmaya başlamış ve sosyal medya üzerinden yayılmıştır.

