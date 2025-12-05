5 Aralık ne günü, neden kutlanıyor? İşte 5 Aralık 2025 tarihinin anlamı ve önemi

Her gün takvimlerde önemli bir tarihi olaya ya da uluslararası bir kutlamaya işaret eder. 5 Aralık da, özellikle Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Birleşmiş Milletler (BM) takvimine göre büyük önem taşıyan birkaç özel günü barındırıyor. Bu özel günler, toplumsal hafızayı diri tutmak ve önemli değerlerin altını çizmek açısından büyük bir role sahiptir. İşte bu anlamlı güne dair tüm detaylar.
5 Aralık, Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından en önemli ve gurur verici günlerden biridir:
5 Aralık 1934 tarihinde, Türkiye'de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Bu kapsamda 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanıyor.
5 Aralık, uluslararası takvimde de çok özel bir yere sahiptir:
Uluslararası Gönüllüler Günü (International Volunteer Day): Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1985 yılında ilan edilen bu gün, gönüllülük çalışmalarının önemini vurgulamak ve gönüllü çabaları teşvik etmek amacıyla kutlanmaktadır.