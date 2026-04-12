5 ay önce cezaevinden çıktı, akrabasını vurdu

Olay, saat 21.20 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 62 yaşındaki Remzi Turan ile akrabası olduğu öğrenilen Mustafa Turan (40) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, çevredeki vatandaşların tüm çabalarına rağmen kavgaya dönüştü. İddiaya göre Mustafa Turan, yanında bulunan tabanca ile Remzi Turan'a ateş etti.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Açılan ateş sonucu karın boşluğu ve ayak bölgesine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Turan, olay yerinde kanlar içinde yere yığıldı. Restoranda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Turan, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ALACAK VERECEK İDDİASI

Olayın, iki akraba arasında uzun süredir devam ettiği öne sürülen alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edildi. Taraflar arasında daha önceden de husumet bulunduğu ileri sürülürken, yaşanan tartışmanın bu nedenle büyüyerek silahlı saldırıya dönüştüğü değerlendiriliyor.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli Mustafa Turan, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yaklaşık 5 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

MORG ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Hayatını kaybeden Remzi Turan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından morg çevresinde de güvenlik önlemleri alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaşanan silahlı saldırıyla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.