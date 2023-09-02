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Giriş Tarihi: 2.9.2023

5 bin Süryani Şahro Bayramı’nda buluştu

Almanya, Fransa, Belçika, İsveç, Hollanda ve Amerika gibi dünyanın dört bir yanından gelen Süryaniler, Midyat’taki Mor Gabriel Manastırı’nda Şahro Bayramı için bir araya geldi

MEHMET NAYIFOĞLU
5 bin Süryani Şahro Bayramı’nda buluştu
Dünya'nın farklı ülkelerinde yaşayan yaklaşık 5 bin Süryani, Mardin'in Midyat İlçesi'nde bulunan ve ikinci Kudüsleri olarak gördükleri 1700 yıllık tarihi Mor Gabriel Manastırı'nda 7 bin yıldır devam eden Şahro Bayramı için bir araya geldi.
Manastır'daki ibadete, Almanya, Fransa, Belçika, İsveç, İsviçre, Hollanda, Avusturya ve Amerika gibi dünyanın dört bir yanından Midyat'a gelen 5 bin Süryani katıldı. Mor Gabriel Manastırı'nda, Midyat Turabdin Metropoliti Timetheos Samuel Aktaş'ın önderliğinde, papaz ve rahiplerin katılımıyla yaklaşık 3 saat süren bir ayin düzenlendi. Ayinde, Süryani din adamları, Şemmas rütbesindeki çocuklar ve vatandaşlar da ayinde ilahiler ve İncil'den bölümler okuyup dua ve ibadet ettiler. Ayinin ardından tüm misafirlere kavurma, pilav ve fasulyeden oluşan yemek ikramında bulunuldu.



İKİNCİ KUDÜS
Ayine katılan Süryani Papaz İshak Ergün, "Mor Gabriel Manastırı Süryaniler için ikinci Kudüs olarak biliniyor. Buraya, bu manastıra 7 defa imanlı biri gelip ziyaret ettiği zaman Kudüs'e gitmiş gibi sayılıyor. Onun için insanlar buraya imanla, hararetle ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar" dedi. Mor Gabriel Manastırı Vakıf Başkanı Kuryakos Ergün, "Türkiye ve dünyanın değişik yerlerinden gelen Süryaniler, dualarını yapıyor. Bize bu imkânı tanıyan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. Almanya'dan Şahro'ya katılan Ferman Yaramış, "Bugün bizim için çok kutsal bir gün. Dualarla güzel bir gün oldu" dedi. Almanya'da yaşayan Nisan Arı Gök de, 40 yıl sonra ilk defa geldiğini söyledi.

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5 bin Süryani Şahro Bayramı’nda buluştu
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