5 çocuk annesi dehşet saçtı: Eşini bıçaklayarak öldürdü!

Giriş Tarihi: 23.03.2026 09:12 Son Güncelleme: 23.03.2026 09:15

Acı olay Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Düzkışla beldesinde yaşandı. 5 çocuk annesi Yeliz B. (38), tartıştığı eşi Seyithan B.’yi (45) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün Hasköy ilçesine bağlı Düzkışla beldesinde meydana geldi. Yeliz B. ile eşi Seyithan B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yeliz B., eline geçirdiği bıçakla eşi Seyithan B.'yi sol göğüs bölgesinden bıçakladı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ambulansla hastaneye kaldırılan Seyithan B., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Jandarma, cinayet şüphelisi Yeliz B.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

