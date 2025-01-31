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Giriş Tarihi: 31.1.2025 19:00 Son Güncelleme: 31.1.2025 19:38

5 çocuk babası sahte içkinin kurbanı oldu

İstanbul Fatih’te sahte içkiden ölenler kervanına bir isim daha eklendi. 46 yaşındaki 5 çocuk babası Nidal Mahi zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurduktan sonra tedavi görürken hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
5 çocuk babası sahte içkinin kurbanı oldu

28 Ocak Salı günü Bayazıt'ta, olay meydana geldi. Suriye uyruklu Nidal Mahi, merdiven altı olarak tabir edilen bir üreticiden içki aldı. Akşam saatlerinde içkiyi içen Mahi, Çarşamba günü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Mahi, hastanede tedavi altına alındı. 5 çocuk babası Mahi, tüm müdahalelere rağmen dün saat 22.30 sıralarında hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri tamamlanan Mahi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından teslim alındı.Sahte alkolden ölen Nidal Mahi Kilyos mezarlığında toprağa verildi.

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5 çocuk babası sahte içkinin kurbanı oldu
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