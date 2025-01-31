5 çocuk babası sahte içkinin kurbanı oldu

28 Ocak Salı günü Bayazıt'ta, olay meydana geldi. Suriye uyruklu Nidal Mahi, merdiven altı olarak tabir edilen bir üreticiden içki aldı. Akşam saatlerinde içkiyi içen Mahi, Çarşamba günü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Mahi, hastanede tedavi altına alındı. 5 çocuk babası Mahi, tüm müdahalelere rağmen dün saat 22.30 sıralarında hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri tamamlanan Mahi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından teslim alındı.Sahte alkolden ölen Nidal Mahi Kilyos mezarlığında toprağa verildi.