5 dakikada 3 sarsıntı! Artçılar 17 Bini geçti

Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde art arda 3 deprem birden meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; ilk deprem saat 06.16'da 4.7 büyüklüğünde, diğer depremler ise 06.20 ve 06.21'de 4.2 büyüklüğünde meydana geldi. Sarsıntılar, Bursa, Kütahya, İzmir, Uşak gibi çevre illerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

17 BİNİN ÜZERİNDE DEPREM OLDU

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçtiğimiz 10 Ağustos günü meydana gelen 6,1'lik ilk depremin ardından artçı depremler bir türlü durulmuyor. Deprem fırtınalarının sürdüğü bölgede 4 ayda meydana gelen deprem sayısının 17 Bini geçtiği belirtiliyor. Uzmanlar, "Olağan dışı bir durum" olarak nitelendirdikleri depremlerin yılbaşına kadar sürmesini beklediklerini belirtiyor.