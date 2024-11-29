5 günde sahte içkiden 7 kişi öldü, 13 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da 5 gün içinde sahte içkiden zehirlenerek hastanelik olan 14 kişiden 7'si hayatını kaybetti. Polisin yaşanan ölümlerle ilgili yaptığı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Emre K. (30) ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. İstanbul'da 5 gün içinde Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye ilçelerinde sahte içki içen 15 kişi zehirlendi. Zehirlenenlerden 7'si tedavi gördükleri hastanelerde hayatlarını kaybetti. 8 kişinin ise tedavileri devam ederken İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

ÖLENLERİN SAYISI 7 OLDU

Sahte içkiden zehirlenen Murat Calp, Erdoğan Tarhan ve Bekir Baybars yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Bugün de Zekai Sevmezler, Orhan Akçamlı ve Hasan Günhan ile bir kişi daha kurtarılamadı. Osman Şentürk (67), Umut Calp, Şaban Olcay Ülker, Sibel Lupu, Berat İşleyen, Natalya Minyanova, Erdal Çilek ve Hasan Günhan'n ise hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDI

Çalışmaların ardından 12 şüpheli tespit edildi. Ekipler, tespit edilen şüphelilerin adreslerine ve bazı eğlence mekanlarına operasyon düzenledi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 410 litre etil-metil alkol, 165 şişe sahte alkol, 6 anason kaçak içki yapımında kullanılan madde ele geçirildi. Beyoğlu'nda yakalanan Emre K.'nın (30), çıkartıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

DENETİMDE 28 SUÇTAN SABIKALI İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından ise içki satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 33 adet toplamda 16 litre üzerinde bandrol bulunmayan sahte içki ele geçirilirken, işletmeciler M.Ç. ve R.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan toplamda 28 kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.