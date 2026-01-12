5 İl merkezli FETÖ operasyonu: 81 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonundaki çalışmalar, gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerdeki bilgiler doğrultusunda FETÖ'ye yönelik İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Balıkesir merkezli, Bilecik, Bursa, Erzincan, Hatay, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Sivas, Şanlıurfa ve Rize olmak üzere 16 ilde operasyon düzenlendi.

81 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Düzenlenen operasyonda, Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, Örgütle bağlantılı şirketlerde kayıtlarının bulunduğu, FETÖ'nün "Emniyet Mahrem Yapılanmasında" sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri Örgütün kendi içerisinde oluşturduğu Mahrem Yapı içerisinde hiyerarşiye göre hareket ettikleri, Çeşitli görev ve vasıflardaki örgüt üyelerinin sorumlu oldukları Emniyet Mensubu şahıslarla örgütsel görüşmeler gerçekleştirdikleri, Her rütbeden Emniyet Mensubunu örgütün kendi içerisinde oluşturduğu kodlamalarla kodladıkları, Örgüte kazandırmaya çalıştıkları Emniyet Mensuplarıyla ilgili çeşitli faaliyetler planladıkları, Emniyet Mensuplarını aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip ettikleri tespit edilen 81 şüpheli yakalandı.

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Milletin birlik ve beraberliğine, devletin bütünlüğüne, vatandaşların huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini Belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.