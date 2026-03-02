5 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 394 milyon TL hesap hareketi

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; 5 ilde İl Jandarma Komutanlıklarınca 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

394 MİLYON LİRA HESAP HAREKETİ

Aydın, Kocaeli, Konya, Antalya ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 394 milyon TL hesap hareketi bulunan 65 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 37'si tutuklandı, 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ DEŞİFRE OLDU

Yürütülen çalışmalar kapsamında Aydın'da şüphelilerin sosyal medya üzerinden ilan vererek ve yüz yüze görüşmeler yaparak tarım ürünü temin ettikleri ancak ödeme yapmadıkları; Kocaeli'de vatandaşlarımızı şiddet ve baskı yoluyla mal varlıklarını devretmeye zorladıkları; Konya'da sahte internet siteleri aracılığıyla kişisel verileri ele geçirdikleri ve kendilerini avukat olarak tanıtarak para talep etmek suretiyle dolandırıcılık yaptıkları; Antalya ve Zonguldak'ta ise internet siteleri üzerinden yatırım vaadiyle organize şekilde dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edildi. Operasyonlar neticesinde çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para ve çeşitli doküman ele geçirildi.