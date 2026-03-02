Haberler Yaşam Haberleri 5 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 394 milyon TL hesap hareketi
Giriş Tarihi: 2.03.2026 12:01

5 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 394 milyon TL hesap hareketi

5 İlde Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla, tarım ürünü alarak ödeme yapmamaktan sahte yatırım sitelerine, tehdit ve baskı ile mal varlıklarını devretmeye zorlamaktan, sahte avukatlık yöntemleriyle para talep etmeye kadar farklı yöntemlerle vatandaşları dolandıran 6 organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda toplam 394 milyon TL hesap hareketi bulunan toplam 65 şüpheli yakalanırken, 37’si tutuklandı, 23’ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Çok sayıda dijital materyal, nakit para ve doküman ele geçirildi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
5 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 394 milyon TL hesap hareketi
  • ABONE OL

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; 5 ilde İl Jandarma Komutanlıklarınca 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

394 MİLYON LİRA HESAP HAREKETİ

Aydın, Kocaeli, Konya, Antalya ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 394 milyon TL hesap hareketi bulunan 65 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 37'si tutuklandı, 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ DEŞİFRE OLDU

Yürütülen çalışmalar kapsamında Aydın'da şüphelilerin sosyal medya üzerinden ilan vererek ve yüz yüze görüşmeler yaparak tarım ürünü temin ettikleri ancak ödeme yapmadıkları; Kocaeli'de vatandaşlarımızı şiddet ve baskı yoluyla mal varlıklarını devretmeye zorladıkları; Konya'da sahte internet siteleri aracılığıyla kişisel verileri ele geçirdikleri ve kendilerini avukat olarak tanıtarak para talep etmek suretiyle dolandırıcılık yaptıkları; Antalya ve Zonguldak'ta ise internet siteleri üzerinden yatırım vaadiyle organize şekilde dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edildi. Operasyonlar neticesinde çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para ve çeşitli doküman ele geçirildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
5 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 394 milyon TL hesap hareketi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz