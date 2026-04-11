5 ilde eş zamanlı dev narkotik operasyonu: 100 gözaltı, 76 tutuklama

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen projeli çalışmalar kapsamında uyuşturucuyla mücadeleye yönelik dev operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Trabzon merkezli olmak üzere Artvin, Adıyaman, Hakkâri ve İzmir'de eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Toplam 101 şüpheliye ait 101 adrese yönelik operasyonda 900 personelin yanı sıra özel harekât timleri, narkotik köpekleri, helikopter, drone ve deniz polisi botu destek verdi.

Geniş çaplı operasyonda 100 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda: kilolarca metamfetamin, esrar, skunk ve bonzai, Kokain ve çeşitli uyuşturucu maddeler, 2 bin 470 adet sentetik ecza ve 77 adet ecstasy, 12 tabanca, 3 av tüfeği ve yüzlerce fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve altın ele geçirildi. Ayrıca ele geçirilen sentetik kannabinoid ham maddesinden yaklaşık 180 kilogram bonzai üretilebileceği belirtildi.

76 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı savcılıkça serbest bırakılırken, 18 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Mahkemeye çıkarılan 76 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARARLILIK MESAJI

Trabzon İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, benzer operasyonların devam edeceğini bildirdi.