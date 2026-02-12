5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, göçmen kaçakçılığı suçunun men ve takibine yönelik yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda düğmeye basıldı. Diyarbakır merkezli olarak Adana, İzmir, Kayseri ve Şanlıurfa illerini kapsayan eş zamanlı operasyonlarda, yasadışı yollarla ülke içerisinde taşındıkları tespit edilen 115 düzensiz göçmen yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.

SUÇ AĞI ÇÖKERTİLDİ

Operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 22 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.