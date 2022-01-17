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Giriş Tarihi: 17.1.2022 11:01 Son Güncelleme: 17.1.2022 11:11

5 ilde kaçak akaryakıt operasyonu

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
5 ilde kaçak akaryakıt operasyonu

Antalya merkezli Ankara, Uşak ve Muğla illerinde gerçekleştirilen eşzamanlı kaçak akaryakıt operasyonunda kişi tutuklandı. 48 bin 500 litre akaryakıtta el kondu.

Antalya'da topladıkları kaçak akaryakıtı kiraladıkları depolarda biriktiren ve kamyonlarla farklı illere sevkiyatını yaparak ülke genelinde satışa sundukları tespit edilen 14 şüpheli Antalya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonda 48 bin 500 litre kaçak akaryakıta el kondu. Kaçak akaryakıt ticareti yapıldığını tespit eden KOM Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

OPERASYON BAŞLATTI

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde topladıkları kaçak akaryakıtı kiraladıkları depolarda biriktiren ve kamyonlarla farklı illere sevkiyatını yaparak ülke genelinde satışa sundukları tespit edilen 14 şüpheli 12 Ocak 2022 tarihinde Antalya merkezli İzmir, Ankara, Uşak ve Muğla gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda gözaltına alandı.

Operasyonda 48 bin 500 litre kaçak akaryakıta el kondu. Emniyetteki sorgularını ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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5 ilde kaçak akaryakıt operasyonu
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