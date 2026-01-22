5 katlı binada yangın paniği: 12 kişi kurtarıldı

Sultanbeyli'de dün 5 katlı bir binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında binada mahsur kalan 12 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sultanbeyli Orhangazi Mahallesi İlker Sokaktaki 5 katlı binanın 3'üncü katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle binada mahsur kalan 12 kişi kurtarılarak bölgeden uzaklaştırıldı. Yangın sonrası dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.