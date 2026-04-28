5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Olay saat 09.45 sıralarında Bahçeköy Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatının tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Binada yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Ekipler daha sonra çatıda soğutma çalışması yaptı. Çevrede kısa süreli paniğin yaşandığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.