5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Giriş Tarihi: 28.04.2026 21:00

İstanbul Sarıyer’de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Binada yaşayanlar tahliye edilirken yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Olay saat 09.45 sıralarında Bahçeköy Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatının tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Binada yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Ekipler daha sonra çatıda soğutma çalışması yaptı. Çevrede kısa süreli paniğin yaşandığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

