5 kilo unla başladı, 50 kadını iş sahibi yaptı

Ankara Çubuk'un girişimci kadınlarından Hülya Elma, 5 kilo un ve 1 kilo kıymayla başladığı mutfak yolculuğunu, 1600 metrekarelik bir işletme ve 50'ye yakın kadına istihdam sağlayan güçlü bir markaya dönüştürdü. Yenilikçi fikirleriyle dikkat çeken Elma, Türkiye'de bir ilk olan "Çubuk turşulu cacık" ile hem lezzet dünyasına hem de kadın istihdamına imzasını attı.

BAŞARI HİKAYESİ

Son 50 yılın en sıcak yazında müşterilerinin serinletici bir alternatif arayışına cevap veren Elma, geleneksel cacığa turşu ekleyerek benzersiz bir tat ortaya çıkardı. "Müşterilerimiz çok beğendi. Yoğurt mideyi korurken turşu bağışıklığı destekliyor. Üstelik Çubuk turşusu tamamen doğal; içinde katkı maddesi yok. Nohut, dereotu ve defne yaprağıyla fermantasyon sürecini doğal yollarla sağlıyoruz." diyen Elma, bu ürünün Türkiye'de bir ilk olduğunu vurguluyor. Hülya Elma, zorlu bir dönemde, evinde küçük üretimle başladığı işini, azmi ve ailesinin desteğiyle büyüten Elma, kazandığı her kuruşu işine yatırarak bugün 50'ye yakın kadına istihdam sağlıyor. Elma "Yanımda 50'ye yakın kadın çalışıyor. Ev hanımları, öğrenciler, harçlık kazanmak isteyenler. Hepsi bu ailenin parçası. Ben de 5 kilo un ve 1 kilo kıymayla evde başladım. Zorlu bir dönemdi; pandemide çocuklarımla, ailemin desteğiyle ayakta kaldım." ifadelerini kullandı.