5 kişinin katili epilepsi hastası sürücüye 18 yıl

Konya'da 2 yıl önce epilepsi krizi geçirmesi nedeniyle kontrolünü kaybedip otobüs durağındaki 4 kadın ile eşinin ölümüne neden olan sürücü Bekir Taşkın (41) hakkında mahkeme kararını verdi. Taşkın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Taşkın'ın, ilacını kullanmadığı halde nöbet geçirebileceğini öngörmesine rağmen neticeyi engellemek için araç kullanmaktan vazgeçmeyerek kazanın gerçekleştiği, Taşkın'ın ne olursa olsun bu sonucu meydana getirecek harekette bulunmamakla yükümlü olduğu, objektif, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği belirtildi.