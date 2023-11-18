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Giriş Tarihi: 18.11.2023 17:17 Son Güncelleme: 18.11.2023 17:59

5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı’nda kentin tescilli lezzetlerini tanıtıyor.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı devam ediyor

Bu yıl beşincisi düzenlenen Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı Diyarbakır Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanlığı, fuarda stant açarak kentin tescilli yöresel yemeklerini tanıtıp vatandaşlara ikramda bulunuyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, açtığı stantta kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünleri vatandaşların beğenesine sunuyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, stant açarak özel gereksinimli bireylere ücretsiz hizmet verilen Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evlerini tanıtıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ise "Uyanış Gençlik" temasıyla açtığı stantta fuarı ziyaret eden vatandaşlara bilgievi, akademi lise, akademi üniversite, konukevi kız öğrenci yurdunda verilen eğitim, sosyal-kültürel ve sportif faaliyetler hakkında bilgi veriyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, fuarı ziyaret etti, stantları gezdi. Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi stantlarını ziyaret eden vatandaşları ağırladı.

"COĞRAFİ İŞARETLİ 70 ÜRÜNÜMÜZÜ BURADA SERGİLİYORUZ"

Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanı Ahmet Salduş, fuara yoğun ilginin olduğunu söyledi. Mutfağın toplumun aynası olduğunu tabaklarda sadece yemek değil kültürü de sunduklarını ifade eden Salduş, şöyle konuştu:

"Hevsel'in bereketli bahçelerinde yetişen sebzelerini lezzetli yemeklere dönüştürüp vatandaşlara sunuyoruz. Her gün burada bin kişilik yemek dağıtıyoruz. Coğrafi işaretli 70 ürünümüzü burada sergiliyoruz. İnsanlar gelip görüyor, ilgiyle bakıyor."

Salduş, 55 ilden 167 firmanın katıldığı fuara bu yıl 400 bin ziyaretçi beklediklerini aktardı.

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5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı devam ediyor
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