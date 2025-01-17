5 milyon liralık vurguna operasyon… 42 şebeke üyesi gözaltına alındı

"Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonunu İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşların kimlik ve iletişim bilgilerini temin eden ve söz konusu bilgilerle vatandaşları bankacı, polis, hakim ve savcı olarak arayarak çeşitli aldatıcı sosyal mühendislik yöntemleri ile dolandıran bir şebeke tespit edildi. Şebeke üyelerinin; tuzağa düşürdükleri vatandaşların banka hesaplarında bulunan paraları yine sosyal medya platformları üzerinden temin ettikleri üçüncü kişilerin banka hesaplarına aktararak dolandırıcılık yaptıkları saptandı.

11 İLDE OPERASYON YAPILDI

Teknik ve fiziki takiplerin ardından banka hesapları üzerinde yapılan finansal analiz çalışmalarında, şebeke üyelerinin soruşturma kapsamında 36 ayrı "Nitelikli Dolandırıcılık" eyleminde toplam beş milyon 121 bin 661 lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. İstanbul merkezli olarak Adıyaman, Adana, Balıkesir, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Kütahya, Van, Hatay ve Mersin İlleri'nde eş zamanlı operasyon yapıldı. 42 şebeke üyesi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir soğuk cüzdan, yedi bin 325 doları, 130 bin lira nakit para, bir kuru sıkı tabanca, bir şarjör, 37 mermi ve çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.