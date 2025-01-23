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Giriş Tarihi: 23.1.2025 21:19 Son Güncelleme: 23.1.2025 21:22

5 ruhsatsız işletme mühürlendi

Tekirdağ'da otel, pansiyon ve 'Rent a Car' işletmeleri emniyet asayiş ekiplerince denetledi. 5 ruhsatsız işyeri mühürlendi.

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
5 ruhsatsız işletme mühürlendi

Tekirdağ'da il genelinde 67 ekip ve 274 personelin katılımıyla gerçekleştirilen günübirlik kiralanan ev, otel, apartmanların ve kiralık araç firmalarının denetlenmesine yönelik uygulamada, 90 otel, pansiyon, apartmanların 59 kiralık araç firması denetlendi.

1 iş yerinin İşletme sahibi veya mesul müdür bulunmadan faaliyet gösterdiği, 1 iş yerinde kimlik bildirim sistemine giriş yapılmadığı, 8 işyerinde 17 çalışanın kimlik bildiriminin yapılmadığı, 3 iş yerinde 7 çalışanın yaka kartı takmadığı, tespit edilerek idari işlem uygulandı. 5 işletmenin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, tespit edilerek mühürleme işlemi yapılarak faaliyetlerine son verildi. Toplam 18 işyerine İdari yaptırım uygulandı.

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5 ruhsatsız işletme mühürlendi
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