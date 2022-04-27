5 Rus oligarkın yatı, Göcek’e demirledi

Rusya-Ukrayna Savaşı yüzünden birçok ülke tarafından yaptırıma maruz kalan Rus milyarderlerin yatları Göcek'e demirledi. İngiltere'de mal varlıklarına el koyulan, Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç'in lüks yatlarından Eclipse, 22 Mart'ta Muğla'ya geldi. Marmaris'te, gümrüklü limana demirleyen Eclipse, yakıt ikmali yaptıktan sonra Göcek açıklarına geçti. Abramoviç'in "yüzen sarayı"nın demirlediği Göcek'te, 4 Rus milyarderin daha yatı var. Aleksander Nesis'in "Romea", Maksim Shubarev'un "Polaris", Rüstem Teregülov'un "Grand Rusalina" ile Krapivin Ailesi'nin "Tanusha" isimli yatları, birbirine yakın zamanlarda Göcek'e gelerek demir attı. Yatların birbirine yakın konumda demirledikleri öğrenildi.