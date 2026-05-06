5 şehirde change oto operasyonu

İstanbul
Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, ağır hasarlı araçların şasi ve motor numaralarının usulsüz şekilde başka araçlara aktarılmasıyla gerçekleştirilen 'change' yöntemi deşifre edildi. Şüphelilerin, trafik kazası, yangın ve deprem gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçların seri numaralarını; yurtdışından veya piyasadan temin ettikleri hacizli ya da yakalamalı araçlara uyarlayarak piyasaya sürdükleri belirlendi. İstanbul merkezli, Samsun ve Antalya'yı kapsayan operasyonlarda 16 şüpheli yakalanırken 28 araç ele geçirildi.