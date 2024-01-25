Gelişimin en hızlı yaşandığı zamanlar, bebeklik ve çocukluk dönemleridir. Genel sağlık durumu, kalıtım, cinsiyet ve beslenme gibi nedenlere bağlı olarak büyümede yavaşlama meydana gelebilir. Anne ve babalar ise büyüme süreçlerini persentil tablosu sayesinde takip edebilirler. 5 yaş boy kilo kaç olmalı, persentil tablosuna göre 5 yaşındaki kız ve erkek çocuk kaç kilo olmalı, 5 yaş çocuğu boy ve kilo ne kadar olmalı muhakkak öğrenilmelidir.

5 Yaş Boy Kilo Kaç Olmalı?

Bir bebek, doğduktan sonra aylar içinde çok hızlı bir şekilde boy atar ve kilo alır. Ancak onların gelişimini etkileyen belli başlı faktörler bulunur. Bunlar arasında, cinsiyet, ırk, genetik, doğumsal anomaliler, kromozom anomalileri, fetal enfeksiyonlar, çoğul gebelik (ikiz veya üçüz), annenin hamilelik boyunca sigara ve alkol kullanması gibi birçok etken bulunur.

Doğumdan sonraki gelişim sürecinde ise beslenme, çevre ve eğitimin rolü büyüktür. Ek olarak, kalıtım, hormonlar, coğrafi bölge ve aile de önemlidir. Öte yandan 5 yaşındaki bir çocuk, kendi başına tuvalete gidebilir, takla atabilir, aile bireylerinin isimlerini bilebilir, arkadaş edinebilir ve bazı kavramlardan haberdar olabilir. Boy ve kilosunda da eskiye nazaran gözle görülür bir değişim vardır. Persentil tablosuna göre 5 yaşındaki kız çocuğun boyu 100,4 cm, kilosu 14,2'dır. Erkek çocukta ise boy 101,8 cm, ağırlık ise 14,7 kilogramdır.

Çocuklarda Boy Kilo Endeksi Nasıl Hesaplanır?

Yetişkinlerde yaygın olarak kullanılan boy-kilo indeksi hesaplaması, çocuklar için de yapılır. Bunun için ilk olarak, kız veya erkek çocuğun boyu ile kilosu ölçülür. Daha sonra boy uzunluğunun karesi hesaplanarak ağırlık, boy ölçümünün karesine bölünür. Bu hesaplamanın sonucunda ise vücut kitle indeksi oranı bulunur. Persentil tablosunu incelemek de bu anlamda işe yarardır. Ancak kendi hesaplamak isteyen anne ve babalar, şu formülü baz alarak işlem yapabilir.

(Vücut kitle indeksi (VKİ) = kilo/ boy × boy)

Son olarak, aynı yaştaki çocukların boyu ve kilosu birbirinden çok farklı olabilir. Büyüme geriliğinden veya obezite gibi durumlardan şüpheleniliyorsa o zaman bir uzmana danışmakta fayda vardır.