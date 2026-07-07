5 yaşındaki Elva’nın hayatını kaybettiği acı olayda yeni gelişme: İşletme mühürlendi, sahibi serbest bırakıldı

Hafta sonu tatili için ailesiyle birlikte Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Uzunkum Mahallesi'nde bulunan bungalov tesisine giden Güneş ailesinin kızları Elva Güneş (5), bungalovun havuzuna düştü. Durumu fark eden aile, küçük kızı sudan çıkararak kendi araçlarıyla Sapanca Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastaneye ulaştığında bilincinin açık olduğu öğrenilen çocuğa burada ilk müdahale yapıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Elva, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Elva Güneş'in cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Güneş ailesinin tatilini faciaya çeviren olayın yaşandığı bungalov işletmesinin ruhsatsız şekilde faaliyet gösterdiği öğrenildi.

İŞLETMECİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan bungalov işletmecisi G.Y. (33), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bungalov işletmecisi G.Y., çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



RUHSATSIZ İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen bungalov işletmesi ise mühürlenerek kapatıldı.