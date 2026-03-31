5 yaşındaki Eymen cinayetinde yeni gelişme: O canilerin cezası belli oldu! Olayın vahameti göz önüne alınarak...

CİNAYET DOSYASI ONANDI

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Durak ve Elçetin'i birlikte 'Fikir ve eylem birliği içinde hareket edip kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara, 'Çocuğun nitelikli istismarı' suçundan 20'şer yıl hapis cezası verildi, bu ceza suçun birden fazla kişiyle gerçekleştirilmesi nedeniyle 30'ar yıla yükseltildi. Suçun 'Cebir ve tehdit' ile gerçekleştirilmesi ve birden çok kez zincirleme olarak gerçekleşmesi nedeniyle de her 2 sanığın cezaları artırılıp, 67'şer yıl 6'şar aya çıkarıldı. Sanığa yasalar gereği 30 yıldan fazla ceza verilemeyeceği için bu cezaları, 30'ar yıl hapis cezasına çevrildi. Heyet, Elçetin ve Durak'ı, 'Eziyet' suçundan da 8'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar, istinaf ve Yargıtay'da da onandı.

8'ER YIL CEZA ALDILAR

Mine Durak ve Serkan Elçetin hakkında 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' ve 'Çocukları fuhşa teşvik ettirmek, yaptırmak ve aracılık yapmak' suçlarından İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir dava daha açıldı. Önceki günlerde görülen davada karar çıktı. Sanıklar, 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçundan ayrı ayrı 8'er yıl hapis cezasına çarptırılırken, 'Çocukları fuhşa teşvik ettirmek, yaptırmak ve aracılık yapmak' suçundan ise beraat etti.

'BİLE İSTEYE SUÇA İŞTİRAK'

Sanıklara verilen cezanın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda Mine Durak'ın her ne kadar suçlamayı kabul etmese de bilirkişi raporları, Eymen ile çektiği fotoğraflar ve son celsedeki sözleri dikkate alındığında bilerek ve isteyerek 5 yaşındaki Eymen'i müstehcen yayınların üretiminde kullanmasına iştirak ettiği belirtildi. Sanığın olaydan haberdar olduğu, oğlunun cinsel obje olarak kullanılmasına katıldığı vurgulandı. Bilirkişi raporuna göre çocuğun kullanıldığı müstehcen içerikli görüntülerin açık ve net bir şekilde sanıklar tarafından çekildiği belirtildi.