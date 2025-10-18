5 yaşındaki Serdar sarktığı pencereden aşağı düştü: Beyin kanaması geçirdi!

Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi 440'ıncı Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı bir binanın en üst katında ailesiyle birlikte yaşayan 5 yaşındaki Serdar Y., odada oyun oynadığı sırada açık bırakılan pencereden sarktı. Dengesini kaybeden çocuk, yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Serdar Y. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Serdar Y.'nin beyin kanaması geçirdiği tespit edilince, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Serdar Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.