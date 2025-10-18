Haberler Yaşam Haberleri 5 yaşındaki Serdar sarktığı pencereden aşağı düştü: Beyin kanaması geçirdi!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, 5 yaşındaki Serdar Y., odada oyun oynadığı sırada açık bırakılan pencereden sarktı. Bir anda dengesini kaybeden çocuk 3’üncü kattan aşağı düşerken, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen talihsiz yavrunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi 440'ıncı Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı bir binanın en üst katında ailesiyle birlikte yaşayan 5 yaşındaki Serdar Y., odada oyun oynadığı sırada açık bırakılan pencereden sarktı. Dengesini kaybeden çocuk, yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Serdar Y. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Serdar Y.'nin beyin kanaması geçirdiği tespit edilince, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Serdar Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

