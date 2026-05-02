Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki genç, 5 yıl önce babasını döven adamı öldürdü. Bursa'nın İnegöl İlçesinde yaşayan Ahmet Demir (51), 5 yıl önce aralarında çıkan tartışmada Ergün Ş.'yi (50) dövdü. O dönem 12 yaşında olan Ömer İsa Ş, bu olayı unutmadı. Aradan geçen zamanda daha da kinlenen Ömer İsa Ş. (17), önceki gün Ahmet Demir'i, bir tamircide otomobilini yaptırırken gördü. Eve gidip tüfeği alan Ömer İsa Ş., arkadaşı Alparslan C.'nin (18) kullandığı araçla oto tamircisinin önüne geldi. Ardından araçtan inip tüfekle Ahmet Demir'e (51) ateş etti.

Saldırganlar kaçarken, yaralı Ahmet Demir, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Ömer İsa Ş. "Beş yıl önce babamı dövüp uzun süre yürümesini engellemişti. Ben de onu yaralamayı kafama koydum. Görünce de tüfekle ateş ettim" dedi. Ömer İsa Ş. tutuklanırken Alparslan C. (18) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.