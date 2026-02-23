5 yıldır maaşları düzensiz ödenen Karşıyaka Belediyesi işçilerinden açıklama! Haftalık 5-6 bin lira harçlık yatırılıyor

DİSK Genel-İş İzmir 10 No'lu Şube tarafından yapılan açıklamada yaşanan krize dikkat çekilerek, "Bir işçi intihar ederse sorumlusu kim olacak? Çalışanlar ev kiralamakta zorluk çekiyor. Bankalardan kredi alamıyor. İşe gelirken yol parası dahi bulamıyorlar" şeklinde yaşanan duruma tepki gösterildi. İşçilerin açtığı pankartta, "Bu kenti ayakta tutanlar açlığa mahkum edilemez. Kent A.Ş. işçileri maaşlarını yıllardır taksit taksit alıyor. 7 aylık maaş alacakları içeride. Haftalık 5-6 bin lira harçlık yatırılıyor" diye yazdığı görüldü.

DİSK/Genel-İş İzmir 10 Nolu Şubesi Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Kent A.Ş çalışanlarının 5 yıldır düzensiz ödenen maaşları ve kişi başı 400 bin lirayı bulan alacakları için geçtiğimiz hafta Karşıyaka Çarşı'da bildirim dağıtmıştı. Sendika işçilerin devam eden sıkıntıları için bugün de açıklama yaptı. Açıklamada 540 işçinin yaklaşık 7 aydır maaş alması nedeniyle borç, icra ve geçim sıkıntısı yaşadığına dikkat çekildi.

AÇLIK VE BORÇ KISKACI

DİSK Genel-İş İzmir 10 No'lu Şube tarafından yapılan açıklamada, Kent AŞ çalışanlarının uzun süredir ücretlerini alamamalarına rağmen görevlerini aksatmadan sürdürdükleri belirtildi. Açıklamada, işçilerin açlık ve borç kıskacında yaşam mücadelesi verdiği, buna rağmen her gün mesai saatlerinde işlerinin başında oldukları vurgulandı.

ÇALIŞANLAR EV KİRALAYAMIYOR, KREDİ ÇEKEMİYOR

Sendika, maaşların ödenmemesi nedeniyle birçok çalışanın bankalardan kredi alamadığını, ev kiralamakta dahi zorluk yaşadığını belirtti. Açıklamada, çocuklarına harçlık veremeyen, işe gidip gelmek için yol parası bulamayan ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle aile düzeni bozulan çalışanların bulunduğu ifade edildi. Belediyeye ait kreşlerden yararlanan bazı işçilerin, maaş alamadıkları için kreş ücretlerini de ödeyemediği belirtilen açıklamada, bu nedenle çalışanların belediye tarafından faiz ve icra işlemleriyle karşı karşıya kaldığı öne sürüldü.

MAAŞ SORUNU YOK, MAAŞ KRİZİ VAR

Sendika açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Karşıyaka Belediyesi'nde maaş sorunu yok, maaş krizi vardır. 7 aydır maaş alamayan arkadaşlarımız borç batağına sürüklenmiş, mutfakta yangın büyümüştür. Çalışanlarımız büyük bir psikolojik baskı altındadır. Bir arkadaşımız intihar girişiminde bulunursa bunun sorumlusu kim olacaktır?" Sorun çözülene kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirten sendika temsilcileri, Karşıyaka halkı ve esnafına da destek çağrısında bulundu.

HAFTALIK 5-6 BİN LİRA HARÇLIK YATIRILIYOR

İşçilerin açtıkları pankartlarda, "Bu kenti ayakta tutanlar açlığa mahkum edilemez. Kent A.Ş. işçileri maaşlarını yıllardır taksit taksit alıyor. 7 aylık maaş alacakları içeride. Haftalık 5-6 bin lira harçlık yatırılıyor. Maaş almamak, ev kaybetmektir, aile kaybetmektir, onur kaybetmektir" diye yazdığı görüldü.

ÇOCUĞUNA HARÇLIK VEREMEYEN ÇALIŞANLAR

Diğer afişte ise, "Temmuz, Ağustos, Eylül; Ekim, Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat maaşlarımız hala ödenmedi. 2 yıl önceki TİS farklarımız ödenmedi. Haftalık 5-6 bin lira harçlık yatırılarak biz emekçilerin hayatta kalması bekleniyor. Bunlar sadece rakamlar değil. Çocuğuna harçlık veremeyen çalışanlar, evinde huzur kalmayan, boşanma noktasına gelen eşler, icralık olan tefeciye düşen emekçiler, gündüz belediyede çalışıp gece ek iş yapmak zorunda kalan insanlar. Parasız emek olmaz. Zam değil, sadaka değil hakkımızı istiyoruz. Harçlık değil tam maaş istiyoruz" yazması dikkat çekti.