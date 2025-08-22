5 yıldızlı köpek oteli

Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından 2019'da hizmete açılan Talas Pati Evi, 15 bin metrekare alanı ile Türkiye'nin en büyük doğal yaşam barınağı oldu. Sokak hayvanlarının 5 yıldızlı oteli olarak da adlandırılan merkez bugüne kadar 10 bin sokak köpeğine ev sahipliği yaptı. Hayvanseverlerin 'köpeklerin 5 yıldızlı oteli' olarak nitelediği Talas Pati Evi 1500 köpeği de sahiplendirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından doğal yaşam alanı olarak tescil edilen merkez şimdi tüm Türkiye'ye örnek konumda. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hayvan dernekleri dahil birçok STK'nın da görüşlerini alarak Talas Pati Evi projesini geliştirdi. 2019 yılında Başakpınar yolu üzerinde önce 3 bin metrekare alana kurulan pati evini kısa sürede 15 bin metrekarelik modern bir merkeze dönüştürdüklerini belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Biz nüfusu 75 binden fazla olan bir ilçeyiz. Başıboş köpek sorununu yıllar öncesinden görerek Talas Pati Evi projesini hayata geçirdik. Talas Pati Evi Doğal Yaşam Merkezi'nde bugüne kadar 10 bin köpeğe ev sahipliği yaptık. Bu köpekler doğal alanlarında rehabilite edildi. 1500 köpeğimiz sahiplendirildi. Merkezimizde 28 müşahede odası, 5 doğal mağara, 7 açık ayrı bölüm ile ayrıca hayvan mezarlığımız bulunuyor" diye konuştu.