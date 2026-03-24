50 bin paket kaçak sigarayla yakalandı: Ucuza bulunca toptan satın aldım

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.E.'nin kente kaçak sigara sokacağı bilgisine ulaştı. KOM ekipleri, V.E.'nin kullandığı kamyoneti tespit etti. Polis, şüpheli V.E.'yi seyir halindeyken yakalandı. Araçta yapılan aramada kutuların içerisinde 50 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İFADESİ PES DEDİRTTİ

Sigaraların gümrüklenmiş değerinin ise 5 milyon TL olduğu belirtildi. Gözaltına alınan V.E. emniyetteki sorgusunda, "Ucuza bulunca toplu satın aldım" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.