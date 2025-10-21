Haberler Yaşam Haberleri 50 ilde FETÖ operasyonları: 154 tutuklama
Giriş Tarihi: 21.10.2025 09:13 Son Güncelleme: 21.10.2025 09:37

50 ilde FETÖ operasyonları: 154 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 50 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 286 şüphelinin yakalandığını, 154'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından yürütülen operasyonları sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri koordinesinde son 1 aydır sürdürülen operasyonda 286 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin terör örgütünün güncel yapılanması, finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi. Örgünün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları ve ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu kişilerle irtibatta bulundukları tespit edilen şüphelilerin ayrıca, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olduğu belirtildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 154'ü tutuklandı, 79'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

