50 kilo verdi değişimine kendisi bile inanamadı! "Yiyerek zayıfladım tek yaptığım şey..."

BAĞCIKLARINI EŞİ BAĞLIYORDU

Kilolu olduğu dönemlerde yaşadığı zorlukları anlatan bir çocuk annesi Sabahat Avcı, her gün kendini yorgun hissederek uyandığını söyleyerek, 'Gün içinde canım hiçbir şey yapmak istemiyordu. Ayakkabılarımın bağcıklarını kendim değil eşim bağlıyordu. Kısa mesafeleri bile yürüyemiyor soluk soluğa kalıyordum. Misafirliğe gittiğimiz bir yerde oturduğum plastik sandalye kırıldı. Turizm sektöründe işe başlayacaktım ama çalışacağım otelin üniformaları bana olmuyordu. Bedenime uygun bir giysi bulmak için bütün Antalya'yı dolaştım. Sonunda bir mağazanın erkek reyonunda bedenime uygun bir pantolon ve üniforma bulabildim" diye konuştu.